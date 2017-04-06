Hollywood Man Continues to Drive While Impaired Throughout Southern Maryland

On Wednesday, April 5, 2017, at approximately 10:45 p.m., Deputies from the St. Mary’s County Sheriff’s Office responded to a motor vehicle accident on Three Notch Road, in California.
Richard Casey Quade, 28, of Hollywood was the at fault driver in the motor vehicle accident that occurred in the area of Three Notch Road and St. Andrews Church Road, in California.
Police suspected Quade was driving while impaired, and drugs were discovered during a search of Quade and his vehicle.
Quade was taken to the St. Mary’s County Adult Detention Center for processing.
At this time, the charges for Quade’s April 5th incident are not available, but a request was made to the Sheriff’s Office and this article will be updated as we receive more information.
As of Thursday, April 6, 2017, at 8:30 a.m., Quade was still incarcerated at the St. Mary’s County Adult Detention Center
|Date
|Charge
|Disposition
|County
|9/19/2007
|PERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED LIC. & PRIVILEGE
|STET
|ST. MARY’S COUNTY
|6/04/2014
|FAILURE TO DRIVE VEHICLE ON RIGHT HALF OF ROADWAY WHEN REQUIRED
|GUILTY
|ST. MARY’S COUNTY
|6/04/2014
|DRIVING VEH. WHILE SO FAR IMPAIRED BY DRUGS CANNOT DRIVE SAFELY
|GUILTY
|ST. MARY’S COUNTY
|6/04/2014
|DRIVING WHILE IMPAIRED BY A CONTROLLED DANGEROUS SUBSTANCE
|NOLLE PROSEQUI
|ST. MARY’S COUNTY
|7/31/2014
|PERSON DRIVING MOTOR VEHICLE ON HIGHWAY OR PUBLIC USE PROPERTY ON SUSPENDED LICENSE AND PRIVILEGE
|NOLLE PROSEQUI
|ST. MARY’S COUNTY
|7/31/2014
|FAILURE TO DRIVE RIGHT OF CENTER
|GUILTY
|ST. MARY’S COUNTY
|12/20/2014
|THEFT LESS THAN $100.00
|GUILTY
|CHARLES COUNTY
|3/23/2015
|FAILURE OF INDIVIDUAL DRIVING ON HIGHWAY TO DISPLAY LICENSE TO UNIFORMED POLICE ON DEMAND
|GUILTY
|ST. MARY’S COUNTY
|5/02/2015
|DRIVING VEH WHILE SO FAR IMPAIRED BY DRUGS & CANNOT DRIVE SAFELY
|STET
|CHARLES COUNTY
|5/02/2015
|DRIVING VEH. WHILE IMPAIRED BY CONTROLLED DANGEROUS SUBSTANCE
|STET
|CHARLES COUNTY
|5/02/2015
|NEGLIGENT DRIVING VEHICLE IN CARELESS AND IMPRUDENT MANNER ENDANGERING PROPERTY, LIFE AND PERSON
|GUILTY
|CHARLES COUNTY
|5/02/2015
|FAILURE TO CONTROL VEH. SPEED ON HWY. TO AVOID COLLISION
|STET
|CHARLES COUNTY
|5/30/2015
|(DRIVING, ATT. TO DRIVE) VEH WHILE SO FAR IMPAIRED BY (DRUG(S), DRUG(S) & ALCO.) CANNOT DRIVE SAFELY
|NOLLE PROSEQUI
|ST. MARY’S COUNTY
|5/30/2015
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIRED BY CONTROLLED DANGEROUS SUBSTANCE
|GUILTY
|ST. MARY’S COUNTY
|5/30/2015
|FAILURE TO DRIVE RIGHT OF CENTER
|NOLLE PROSEQUI
|ST. MARY’S COUNTY
|5/30/2015
|DRIVER FAILURE TO OBEY PROPERLY PLACED TRAFFIC CONTROL DEVICE INSTRUCTIONS
|NOLLE PROSEQUI
|ST. MARY’S COUNTY
|5/30/2015
|FAIL TO DISPLAY REG. CARD ON DEMAND
|NOLLE PROSEQUI
|ST. MARY’S COUNTY
|9/19/2015
|NEGLIGENT DRIVING VEHICLE IN CARELESS AND IMPRUDENT MANNER ENDANGERING PROPERTY, LIFE AND PERSON
|NOLLE PROSEQUI
|ST. MARY’S COUNTY
|9/19/2015
|RECKLESS DRIVING VEHICLE IN WANTON AND WILLFUL DISREGARD FOR SAFETY OF PERSONS AND PROPERTY
|NOLLE PROSEQUI
|ST. MARY’S COUNTY
|9/19/2015
|DRIVER CHANGING LANES WHEN UNSAFE
|NOLLE PROSEQUI
|ST. MARY’S COUNTY
|9/19/2015
|DRIVER FAILURE TO OBEY PROPERLY PLACED TRAFFIC CONTROL DEVICE INSTRUCTIONS
|NOLLE PROSEQUI
|ST. MARY’S COUNTY
|9/23/2016
|EXCEEDING MAXIMUM SPEED: 70 MPH IN A POSTED 50 MPH ZONE
|STET
|ST. MARY’S COUNTY
|11/23/2016
|PERSON DRIVING MOTOR VEHICLE ON HIGHWAY OR PUBLIC USE PROPERTY ON SUSPENDED LICENSE AND PRIVILEGE
|NOLLE PROSEQUI
|ST. MARY’S COUNTY
|11/23/2016
|DRIVING, ATTEMPTING) TO DRIVE MOTOR VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REQUIRED LICENSE AND AUTHORIZATION
|NOLLE PROSEQUI
|ST. MARY’S COUNTY
|11/23/2016
|DRIVER CHANGING LANES WHEN UNSAFE
|GUILTY
|ST. MARY’S COUNTY
|11/23/2016
|PERSON DRIVING MOTOR VEHICLE WHILE LICENSE SUSPENDED UNDER TR 17-106, 26-204, 26-206, 27-103)
|NOLLE PROSEQUI
|ST. MARY’S COUNTY
|12/19/2016
|NEGLIGENT DRIVING VEHICLE IN CARELESS AND IMPRUDENT MANNER ENDANGERING PROPERTY, LIFE AND PERSON
|GUILTY
|ST. MARY’S COUNTY