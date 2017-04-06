Hollywood Man Continues to Drive While Impaired Throughout Southern Maryland

April 6, 2017
Richard Quade, 28, of Hollywood

Richard Casey Quade, 28, of Hollywood

On Wednesday, April 5, 2017, at approximately 10:45 p.m., Deputies from the St. Mary’s County Sheriff’s Office responded to a motor vehicle accident on Three Notch Road, in California.

Richard Casey Quade, 28, of Hollywood was the at fault driver in the motor vehicle accident that occurred in the area of Three Notch Road and St. Andrews Church Road, in California.

Police suspected Quade was driving while impaired, and drugs were discovered during a search of Quade and his vehicle.

Quade was taken to the St. Mary’s County Adult Detention Center for processing.

At this time, the charges for Quade’s April 5th incident are not available, but a request was made to the Sheriff’s Office and this article will be updated as we receive more information.

As of Thursday, April 6, 2017, at 8:30 a.m., Quade was still incarcerated at the St. Mary’s County Adult Detention Center

Richard Quade, 28, of Hollywood

Richard Casey Quade, 28, of Hollywood

Richard Casey Quade, of Hollywood

Richard Casey Quade, of Hollywood

 Date  Charge  Disposition  County
 9/19/2007  PERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED LIC. & PRIVILEGE STET ST. MARY’S COUNTY
 6/04/2014  FAILURE TO DRIVE VEHICLE ON RIGHT HALF OF ROADWAY WHEN REQUIRED  GUILTY ST. MARY’S COUNTY
 6/04/2014  DRIVING VEH. WHILE SO FAR IMPAIRED BY DRUGS CANNOT DRIVE SAFELY  GUILTY ST. MARY’S COUNTY
 6/04/2014  DRIVING WHILE IMPAIRED BY A CONTROLLED DANGEROUS SUBSTANCE  NOLLE PROSEQUI ST. MARY’S COUNTY
 7/31/2014  PERSON DRIVING MOTOR VEHICLE ON HIGHWAY OR PUBLIC USE PROPERTY ON SUSPENDED LICENSE AND PRIVILEGE  NOLLE PROSEQUI ST. MARY’S COUNTY
  7/31/2014  FAILURE TO DRIVE RIGHT OF CENTER  GUILTY ST. MARY’S COUNTY
 12/20/2014  THEFT LESS THAN $100.00  GUILTY CHARLES COUNTY
 3/23/2015  FAILURE OF INDIVIDUAL DRIVING ON HIGHWAY TO DISPLAY LICENSE TO UNIFORMED POLICE ON DEMAND GUILTY ST. MARY’S COUNTY
 5/02/2015  DRIVING VEH WHILE SO FAR IMPAIRED BY DRUGS & CANNOT DRIVE SAFELY  STET CHARLES COUNTY
  5/02/2015  DRIVING VEH. WHILE IMPAIRED BY CONTROLLED DANGEROUS SUBSTANCE  STET  CHARLES COUNTY
  5/02/2015  NEGLIGENT DRIVING VEHICLE IN CARELESS AND IMPRUDENT MANNER ENDANGERING PROPERTY, LIFE AND PERSON  GUILTY  CHARLES COUNTY
  5/02/2015  FAILURE TO CONTROL VEH. SPEED ON HWY. TO AVOID COLLISION  STET  CHARLES COUNTY
 5/30/2015  (DRIVING, ATT. TO DRIVE) VEH WHILE SO FAR IMPAIRED BY (DRUG(S), DRUG(S) & ALCO.) CANNOT DRIVE SAFELY  NOLLE PROSEQUI  ST. MARY’S COUNTY
 5/30/2015  (DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIRED BY CONTROLLED DANGEROUS SUBSTANCE  GUILTY  ST. MARY’S COUNTY
 5/30/2015  FAILURE TO DRIVE RIGHT OF CENTER  NOLLE PROSEQUI  ST. MARY’S COUNTY
 5/30/2015  DRIVER FAILURE TO OBEY PROPERLY PLACED TRAFFIC CONTROL DEVICE INSTRUCTIONS  NOLLE PROSEQUI  ST. MARY’S COUNTY
 5/30/2015  FAIL TO DISPLAY REG. CARD ON DEMAND  NOLLE PROSEQUI  ST. MARY’S COUNTY
 9/19/2015  NEGLIGENT DRIVING VEHICLE IN CARELESS AND IMPRUDENT MANNER ENDANGERING PROPERTY, LIFE AND PERSON  NOLLE PROSEQUI  ST. MARY’S COUNTY
 9/19/2015  RECKLESS DRIVING VEHICLE IN WANTON AND WILLFUL DISREGARD FOR SAFETY OF PERSONS AND PROPERTY  NOLLE PROSEQUI  ST. MARY’S COUNTY
 9/19/2015  DRIVER CHANGING LANES WHEN UNSAFE  NOLLE PROSEQUI  ST. MARY’S COUNTY
 9/19/2015  DRIVER FAILURE TO OBEY PROPERLY PLACED TRAFFIC CONTROL DEVICE INSTRUCTIONS  NOLLE PROSEQUI  ST. MARY’S COUNTY
 9/23/2016  EXCEEDING MAXIMUM SPEED: 70 MPH IN A POSTED 50 MPH ZONE  STET  ST. MARY’S COUNTY
 11/23/2016  PERSON DRIVING MOTOR VEHICLE ON HIGHWAY OR PUBLIC USE PROPERTY ON SUSPENDED LICENSE AND PRIVILEGE  NOLLE PROSEQUI  ST. MARY’S COUNTY
 11/23/2016  DRIVING, ATTEMPTING) TO DRIVE MOTOR VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REQUIRED LICENSE AND AUTHORIZATION  NOLLE PROSEQUI  ST. MARY’S COUNTY
 11/23/2016  DRIVER CHANGING LANES WHEN UNSAFE  GUILTY  ST. MARY’S COUNTY
 11/23/2016  PERSON DRIVING MOTOR VEHICLE WHILE LICENSE SUSPENDED UNDER TR 17-106, 26-204, 26-206, 27-103)  NOLLE PROSEQUI  ST. MARY’S COUNTY
 12/19/2016  NEGLIGENT DRIVING VEHICLE IN CARELESS AND IMPRUDENT MANNER ENDANGERING PROPERTY, LIFE AND PERSON  GUILTY  ST. MARY’S COUNTY
Richard Quade, 28, of Hollywood

Richard Quade, 28, of Hollywood

 
Richard Quade, 28, of Hollywood

Richard Quade, 28, of Hollywood

This entry was posted on April 6, 2017 at 8:39 am and is filed under All News, Charles News, County, Law Enforcement, St. Mary's News, Top News, z 600X120 Top Ad Bottom, z Police Ad Top. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.

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