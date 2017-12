Maryland State Police DUI Arrests for Charles County

DUI Arrests for the La Plata Barrack from 11/21/17 through 12/03/17

NAME DATE & TIME OF ARREST TROOPER AGE CITY & STATE OF RESIDENCE JOHNSON, EBONY CHARLENE 11/21/2017 @ 1350 JEANS 29 LEXINGTON PARK, MD JOHNSON, JASON TERRILL 11/22/2017 @ 2035 ZENTKOVICH 40 POMFRET, MD JOHNSON, REBECCA ANNE 11/22/2017 @ 2301 HOOTEN 33 LA PLATA, MD THORNE, ALEXANDER STEPHEN 11/23/17 @ 0148 GERMAN 26 SAINT LEONARD, MD RHEM, THEOUS RSHEEN 11/23/17 @ 0200 HOOTEN 39 DC STEWART, JR., HAROLD DOUGLAS 11/24/2017@0032 HOOTEN 50 INDIAN HEAD, MD JONES, CINDIE LYN 11/24/2017@0209 ZENTKOVICH 24 LA PLATA JAMES, FREDDIE LEE 11/25/2017 @ 0114 ZENTKOVICH 57 WALDORF, MD JONES, SAMANTHA MARIE 11/25/2017 @ 0252 HOOTEN 23 INDIAN HEAD, MD SWANN, HOPE NINA 11/28/2017@0044 JEANS 33 INDIAN HEAD, MD HERBERY, KIMBERLY ANN 11/28/2017 @ 1457 IMAN 51 WHITE PLAINS, MD EASON, DOMONIQE KRISTIAN 11/29/17 @ 2345 GERMAN 24 BRYANS RD, MD COLE, PHILLIP EARNEST 11/30/17 @ 0225 GERMAN 53 LA PLATA , MD REATHERFORD, DANNY RAY 11/30/2017@ 2330 GERMAN 52 OWINGS YOUNG, OCTAVIA MARIE 12/2/2017@0241 LONG 35 WALDORF, MD KIRK, CHRISTOPHER ALLEN 12/2/17 @ 1433 McCLINTOCK 31 WALDORF, MD JOHNSON, EBONY CHARLENE 11/21/2017 @ 1350 JEANS 29 LEXINGTON PARK, MD JOHNSON, JASON TERRILL 11/22/2017 @ 2035 ZENTKOVICH 40 POMFRET, MD