Maryland State Police DUI Arrests for Charles County – 12/28/2017

DUI Arrests for the Maryland State Police, La Plata Barrack from 12/2/17 through 12/28/17

NAME DATE & TIME OF ARREST TROOPER AGE CITY & STATE OF RESIDENCE YOUNG, OCTAVIA MARIE 12/2/2017@0241 LONG 35 WALDORF, MD FLORES-URBINA, JUAN C 12/5/2017@ 1851 MOHR 26 SUITLAND BUTLER, DANIEL JUWAN 12/7/2017 @ 0355 JEANS 22 NEWBURG, MD LEE, NATHAN ANDREW 12/07/2017@0358 MCCLINTOCK 32 BOWIE, MD JIMENEZGARCIA, DELSO CANDIDO 12/10/2017@ 0238 MCCLINTOCK 40 MECHANICSVILLE, MD LYON, PATRICK KEVIN 12/10/17 @ 1408 LEE 61 WALDORF WASHINGTON, RODNEY LEANDER 12/10/17 @ 2222 HOOTEN 47 TEMPLE HILLS JARRETT, CHERYL JEANNE 12/14/2017 @ 1257 JEANS 62 FAULKNER GOODWIN, JEREMY JERMAIN 12/15/17 @ 0250 MOHR 35 WASHINGTON, DC HOUGH, JASMIN MIEKO 12/15/17 @ 0504 LAGCHU 28 WALDORF, MD URSITTI, CHASE ANTHONY 12/15/17 @ 2049 GERMAN 26 LA PLATA GAMBLE, CHESTER 12/15/17 @ 2200 MOHR 58 WASHINGTON, DC SCURRY, DERRICK ANTHONY 12/16/17 @ 0206 BURROUGHS 28 CLINTON, MD RICHARDSON, DANIELLE LAMARKE 12/17/17 @ 0129 ZENTKOVICH 43 CLINTON, MD JOHNSON, ZENOBIA ZACHARY 12/17/17 @ 0215 HOOTEN 26 SILVER SPRING, MD RATCHFORD JR., ROBERT LEE 12/18/17 @ 0011 ZENTKOVICH 50 WASHINGTON, DC NOBLE JR, RALPH ELLIOTT 12/18/17 @ 0242 ZENTKOVICH 51 WALDORF, MD GARCIA-RUBIO, ALEXIS JEOVANNI 12/18/17 @ 2313 ZENTKOVICH 29 CHELTENHAM, MD MOORE, CAROL SUSAN 12/19/17@1823 IMAN 56 WALDORF, MD BHOGAL, JASPAL SINGH 12/20/17 @ 0234 HOOTEN 36 LA PLATA HOLTON, LAQUAN MARQUIS 12/10/17 @ 0354 ROTH 25 WALDORF, MD SMITH, BRITTANY RANAL 12/22/17@ 0243 JEANS 23 UPPER MALBORO, MD HENDERSON, THOMAS TYRONE 12/23/17@ 0122 JEANS 48 MONTROSS, VA MERCHANT,CHARITY ROSEMARY 12/24/17 @ 1640 MCCLINTOCK 34 SWAN POINT, MD BROWN, WALTER ANTHONY 12/24/17 @ 2139 PHILLIPS 48 LA PLATA FOSTER, KEVIN MAURICE 12/24/17 @ 2242 GERMAN 38 WALDORF, MD NDUBUISI, MICHAEL OMEH 12/25/17 @ 0058 LEE 26 WALDORF, MD