Maryland Surpasses 10,000 Cases of COVID-19, Increase of 47 Deaths and 560 Cases Overnight

Maryland, as of Wednesday, April 15, 2020, reports 10,032 cases and 349 deaths, an increase overnight of 560 cases and 47 deaths.

Number of confirmed cases: 10,032

Number of negative test results: 45,731

Number of deaths: 349

Number of probable deaths: 64

Hospitalizations: 2,231 ever hospitalized

Released from isolation: 607

Cases and Deaths Data Breakdown

Parenthesis = Number of confirmed deaths

Asterisk = Number of probable deaths

NH = Non-Hispanic

By County

County Cases Deaths Allegany 17 (1) Anne Arundel 845 (25) 5* Baltimore City 1,060 (25) 2* Baltimore County 1,485 (27) 5* Calvert 102 (1) Caroline 22 Carroll 262 (20) 2* Cecil 90 (2) Charles 310 (11) Dorchester 16 (1) Frederick 442 (20) 7* Garrett 4 Harford 152 3* Howard 424 (9) 1* Kent 11 (1) Montgomery 1,933 (44) 14* Prince George’s 2,516 (65) 11* Queen Anne’s 19 (1) St. Mary’s 99 (1) Somerset 5 Talbot 14 (1) Washington 106 Wicomico 76 (1) Worcester 22 Data Not Available (93) 14*

By Age Range and Gender



Age/Gender Cases Deaths 0-9 74 10-19 204 20-29 1,089 (1) 30-39 1,670 (5) 40-49 1,808 (5) 50-59 2,005 (18) 3* 60-69 1,474 (53) 9* 70-79 1,010 (71) 12* 80+ 698 (107) 26* Data Not Available (89) 14* Female: 5,439 (164) 33* Male: 4,593 (185) 31*

By Race and Ethnicity



Race/Ethnicity Cases Deaths African-American (NH) 3,724 (139) 13* Asian (NH) 230 (10) 1* White (NH) 2,425 (109) 34* Hispanic 1,075 (13) 1* Other (NH) 357 (7) 1* Data Not Available 2,221 (71) 14*