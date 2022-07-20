Unofficial 2022 Gubernatorial Primary Election Results for Saint Mary’s County

July 20, 2022
Last updated: 07/20/2022 10:57:00 AM

Governor / Lt. Governor

Republican Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Dan Cox and Gordana Schifanelli
 Republican 1,500 4,074 NR 5,574 56.43%
Robin Ficker and LeRoy F. Yegge, Jr.
 Republican 90 171 NR 261 2.64%
Kelly Schulz and Jeff Woolford
 Republican 1,275 2,545 NR 3,820 38.68%
Joe Werner and Minh Thanh Luong
 Republican 74 148 NR 222 2.25%

Democratic Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Rushern L. Baker, III and Nancy Navarro
 Democratic 54 185 NR 239 6.24%
Jon Baron and Natalie Williams
 Democratic 41 131 NR 172 4.49%
Peter Franchot and Monique Anderson-Walker
 Democratic 221 549 NR 770 20.11%
Douglas F. Gansler and Candace Hollingsworth
 Democratic 102 192 NR 294 7.68%
Ralph W. Jaffe and Mark Greben
 Democratic 14 23 NR 37 0.97%
Ashwani Jain and LaTrece Hawkins Lytes
 Democratic 35 123 NR 158 4.13%
John King and Michelle Daugherty Siri
 Democratic 79 138 NR 217 5.67%
Wes Moore and Aruna Miller
 Democratic 303 734 NR 1,037 27.08%
Tom Perez and Shannon Sneed
 Democratic 295 562 NR 857 22.38%
Jerome M. Segal and Justinian M. Dispenza
 Democratic 11 37 NR 48 1.25%

Comptroller

Republican Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Barry Glassman
 Republican 2,313 5,247 NR 7,560 100.00%

Democratic Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Timothy J. Adams
 Democratic 328 843 NR 1,171 32.14%
Brooke Elizabeth Lierman
 Democratic 788 1,684 NR 2,472 67.86%

Attorney General

Republican Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Michael Anthony Peroutka
 Republican 1,315 3,015 NR 4,330 53.23%
Jim Shalleck
 Republican 1,142 2,663 NR 3,805 46.77%

Democratic Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Anthony G. Brown
 Democratic 649 1,460 NR 2,109 55.99%
Katie Curran O’Malley
 Democratic 496 1,162 NR 1,658 44.01%

U.S. Senator

Republican Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Chris Chaffee
 Republican 1,191 2,613 NR 3,804 44.25%
George Davis
 Republican 253 679 NR 932 10.84%
Nnabu Eze
 Republican 83 201 NR 284 3.30%
Lorie R. Friend
 Republican 186 512 NR 698 8.12%
Reba A. Hawkins
 Republican 138 354 NR 492 5.72%
Jon McGreevey
 Republican 76 174 NR 250 2.91%
Joseph Perez
 Republican 180 373 NR 553 6.43%
Todd A. Puglisi
 Republican 126 321 NR 447 5.20%
James Tarantin
 Republican 138 222 NR 360 4.19%
John Thormann
 Republican 219 558 NR 777 9.04%

Democratic Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Michelle L. Smith
 Democratic 285 910 NR 1,195 31.88%
Chris Van Hollen
 Democratic 850 1,704 NR 2,554 68.12%

Representative in Congress

District 5

Republican Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
DuVal Cubero
 Republican 58 164 NR 222 2.42%
Vanessa Marie Hoffman
 Republican 142 410 NR 552 6.03%
Toni Jarboe-Duley
 Republican 97 295 NR 392 4.28%
Michael S. Lemon
 Republican 115 211 NR 326 3.56%
Chris Palombi
 Republican 2,158 4,874 NR 7,032 76.80%
Patrick Lucky Stevens
 Republican 69 160 NR 229 2.50%
Tannis Villanova
 Republican 136 267 NR 403 4.40%

Democratic Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Steny Hoyer
 Democratic 866 1,765 NR 2,631 67.93%
Keith Washington
 Democratic 109 314 NR 423 10.92%
McKayla Wilkes
 Democratic 192 627 NR 819 21.15%

State Senator

District 29

Republican Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Jack Bailey
 Republican 2,520 5,658 NR 8,178 100.00%

House of Delegates

District 29A

Republican Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Matt Morgan
 Republican 1,369 2,755 NR 4,124 100.00%

District 29B

Republican Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Deb Rey
 Republican 518 1,383 NR 1,901 100.00%

Democratic Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Brian Crosby
 Democratic 359 829 NR 1,188 77.19%
Valarie Alisha Dove-Swaringer
 Democratic 89 262 NR 351 22.81%

District 29C

Republican Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Timothy E. Gowen
 Republican 237 594 NR 831 29.69%
Todd B. Morgan
 Republican 541 1,427 NR 1,968 70.31%

Democratic Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Bill Bates
 Democratic 219 501 NR 720 100.00%

Judge of the Circuit Court

Circuit 7

Republican Ballots

Name Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Michael J. Stamm
 2,436 5,390 NR 7,826 100.00%

Democratic Ballots

Name Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Michael J. Stamm
 970 2,203 NR 3,173 100.00%

County Commissioner President

Republican Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Randy Guy
 Republican 1,110 2,644 NR 3,754 37.98%
William BJ Hall, III
 Republican 477 995 NR 1,472 14.89%
Thomas F. McKay
 Republican 810 1,815 NR 2,625 26.56%
Rita Weaver
 Republican 604 1,428 NR 2,032 20.56%

Democratic Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Natalie Weech
 Democratic 944 2,121 NR 3,065 100.00%

County Commissioner

District 1

Republican Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Roy Alvey
 Republican 1,166 2,963 NR 4,129 44.61%
Eric Scott Colvin
 Republican 1,662 3,464 NR 5,126 55.39%

Democratic Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Sheila A. Milburn
 Democratic 982 2,220 NR 3,202 100.00%

District 2

Republican Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Marcus A. Drake
 Republican 910 1,983 NR 2,893 31.91%
Michael L. Hewitt
 Republican 1,888 4,285 NR 6,173 68.09%

Democratic Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Brandon E. Russell
 Democratic 955 2,164 NR 3,119 100.00%

District 3

Republican Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Mike Alderson, Jr.
 Republican 1,615 3,312 NR 4,927 54.32%
Dawn Murphy
 Republican 428 1,039 NR 1,467 16.17%
Elizabeth O’Connor
 Republican 739 1,937 NR 2,676 29.50%

District 4

Republican Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Scott R. Ostrow
 Republican 1,544 3,107 NR 4,651 55.09%
Dawn Zimmerman
 Republican 1,064 2,727 NR 3,791 44.91%

Democratic Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Steve W. Tuttle
 Democratic 933 2,135 NR 3,068 100.00%

Treasurer

Republican Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Christy Kelly
 Republican 2,403 5,384 NR 7,787 100.00%

State’s Attorney

Republican Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Richard D. Fritz
 Republican 877 2,116 NR 2,993 29.11%
Jaymi Sterling
 Republican 2,203 5,087 NR 7,290 70.89%

Clerk of the Circuit Court

Republican Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Debbie Mills Burch
 Republican 1,898 4,097 NR 5,995 64.43%
Faye Farrell-Wheeler
 Republican 974 2,336 NR 3,310 35.57%

Register of Wills

Republican Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Phyllis A. Superior
 Republican 2,362 5,235 NR 7,597 100.00%

Judge of the Orphans’ Court

Republican Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Albert “Allie” Babcock
 Republican 1,518 3,167 NR 4,685 25.01%
Ellynne Brice Davis
 Republican 1,259 2,544 NR 3,803 20.31%
Bill Mattingly
 Republican 1,998 4,330 NR 6,328 33.79%
Michael R. White
 Republican 1,271 2,642 NR 3,913 20.89%

Sheriff

Republican Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Todd L. Fleenor
 Republican 335 813 NR 1,148 11.31%
Steve A. Hall
 Republican 2,210 4,888 NR 7,098 69.90%
John O’Connor
 Republican 498 1,410 NR 1,908 18.79%

Republican Central Committee

Republican Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
R. Christopher Beaver
 Republican 1,675 3,572 NR 5,247 12.98%
Jacinta Bottoms-Spencer
 Republican 1,504 3,225 NR 4,729 11.70%
Jennifer Hayden Boyd
 Republican 1,801 3,862 NR 5,663 14.01%
Joe DiMarco
 Republican 1,623 3,488 NR 5,111 12.65%
Norman Haller
 Republican 1,518 3,231 NR 4,749 11.75%
Milton Mattingly
 Republican 1,615 3,486 NR 5,101 12.62%
Joie Samuelson
 Republican 1,498 3,171 NR 4,669 11.55%
David L. Willenborg
 Republican 1,693 3,454 NR 5,147 12.74%

Democratic Central Committee

Democratic Candidates

Name Party Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
AnnMarie K. Abell (Female)
 Democratic 779 1,636 NR 2,415 13.82%
Michael D. Bellis (Male)
 Democratic 661 1,334 NR 1,995 11.42%
Kaitlin M. Fraer (Female)
 Democratic 657 1,308 NR 1,965 11.25%
Rose V. Frederick (Female)
 Democratic 816 1,674 NR 2,490 14.25%
Jeffrey S. Gibson (Male)
 Democratic 684 1,369 NR 2,053 11.75%
Jessica Jolly (Female)
 Democratic 659 1,329 NR 1,988 11.38%
Karl Kirby Pence (Male)
 Democratic 699 1,387 NR 2,086 11.94%
Julie Randall (Female)
 Democratic 813 1,665 NR 2,478 14.18%

Board of Education

District 1

Non-Partisan Candidates

Name Early Voting Election Day Mail-In Ballot / Provisional Total Percentage
Dorothy Andrews
 1,759 4,004 NR 5,763 45.91%
Karolyn Bender
 652 1,693 NR 2,345 18.68%
Marsha L. Williams
 1,393 3,051 NR 4,444 35.40%

This entry was posted on July 20, 2022 at 11:14 am and is filed under All News, Community, County, More News, Politics, St. Mary's News, z 600X120 Top Ad Bottom, z 600X120 Top Ad Top. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.