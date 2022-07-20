Unofficial 2022 Gubernatorial Primary Election Results for Saint Mary’s County

Last updated: 07/20/2022 10:57:00 AM
Governor / Lt. Governor
Republican Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Dan Cox and Gordana Schifanelli
|Republican
|1,500
|4,074
|NR
|5,574
|56.43%
|
Robin Ficker and LeRoy F. Yegge, Jr.
|Republican
|90
|171
|NR
|261
|2.64%
|
Kelly Schulz and Jeff Woolford
|Republican
|1,275
|2,545
|NR
|3,820
|38.68%
|
Joe Werner and Minh Thanh Luong
|Republican
|74
|148
|NR
|222
|2.25%
Democratic Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Rushern L. Baker, III and Nancy Navarro
|Democratic
|54
|185
|NR
|239
|6.24%
|
Jon Baron and Natalie Williams
|Democratic
|41
|131
|NR
|172
|4.49%
|
Peter Franchot and Monique Anderson-Walker
|Democratic
|221
|549
|NR
|770
|20.11%
|
Douglas F. Gansler and Candace Hollingsworth
|Democratic
|102
|192
|NR
|294
|7.68%
|
Ralph W. Jaffe and Mark Greben
|Democratic
|14
|23
|NR
|37
|0.97%
|
Ashwani Jain and LaTrece Hawkins Lytes
|Democratic
|35
|123
|NR
|158
|4.13%
|
John King and Michelle Daugherty Siri
|Democratic
|79
|138
|NR
|217
|5.67%
|
Wes Moore and Aruna Miller
|Democratic
|303
|734
|NR
|1,037
|27.08%
|
Tom Perez and Shannon Sneed
|Democratic
|295
|562
|NR
|857
|22.38%
|
Jerome M. Segal and Justinian M. Dispenza
|Democratic
|11
|37
|NR
|48
|1.25%
Comptroller
Republican Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Barry Glassman
|Republican
|2,313
|5,247
|NR
|7,560
|100.00%
Democratic Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Timothy J. Adams
|Democratic
|328
|843
|NR
|1,171
|32.14%
|
Brooke Elizabeth Lierman
|Democratic
|788
|1,684
|NR
|2,472
|67.86%
Attorney General
Republican Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Michael Anthony Peroutka
|Republican
|1,315
|3,015
|NR
|4,330
|53.23%
|
Jim Shalleck
|Republican
|1,142
|2,663
|NR
|3,805
|46.77%
Democratic Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Anthony G. Brown
|Democratic
|649
|1,460
|NR
|2,109
|55.99%
|
Katie Curran O’Malley
|Democratic
|496
|1,162
|NR
|1,658
|44.01%
U.S. Senator
Republican Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Chris Chaffee
|Republican
|1,191
|2,613
|NR
|3,804
|44.25%
|
George Davis
|Republican
|253
|679
|NR
|932
|10.84%
|
Nnabu Eze
|Republican
|83
|201
|NR
|284
|3.30%
|
Lorie R. Friend
|Republican
|186
|512
|NR
|698
|8.12%
|
Reba A. Hawkins
|Republican
|138
|354
|NR
|492
|5.72%
|
Jon McGreevey
|Republican
|76
|174
|NR
|250
|2.91%
|
Joseph Perez
|Republican
|180
|373
|NR
|553
|6.43%
|
Todd A. Puglisi
|Republican
|126
|321
|NR
|447
|5.20%
|
James Tarantin
|Republican
|138
|222
|NR
|360
|4.19%
|
John Thormann
|Republican
|219
|558
|NR
|777
|9.04%
Democratic Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Michelle L. Smith
|Democratic
|285
|910
|NR
|1,195
|31.88%
|
Chris Van Hollen
|Democratic
|850
|1,704
|NR
|2,554
|68.12%
Representative in Congress
District 5
Republican Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
DuVal Cubero
|Republican
|58
|164
|NR
|222
|2.42%
|
Vanessa Marie Hoffman
|Republican
|142
|410
|NR
|552
|6.03%
|
Toni Jarboe-Duley
|Republican
|97
|295
|NR
|392
|4.28%
|
Michael S. Lemon
|Republican
|115
|211
|NR
|326
|3.56%
|
Chris Palombi
|Republican
|2,158
|4,874
|NR
|7,032
|76.80%
|
Patrick Lucky Stevens
|Republican
|69
|160
|NR
|229
|2.50%
|
Tannis Villanova
|Republican
|136
|267
|NR
|403
|4.40%
Democratic Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Steny Hoyer
|Democratic
|866
|1,765
|NR
|2,631
|67.93%
|
Keith Washington
|Democratic
|109
|314
|NR
|423
|10.92%
|
McKayla Wilkes
|Democratic
|192
|627
|NR
|819
|21.15%
State Senator
District 29
Republican Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Jack Bailey
|Republican
|2,520
|5,658
|NR
|8,178
|100.00%
House of Delegates
District 29A
Republican Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Matt Morgan
|Republican
|1,369
|2,755
|NR
|4,124
|100.00%
District 29B
Republican Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Deb Rey
|Republican
|518
|1,383
|NR
|1,901
|100.00%
Democratic Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Brian Crosby
|Democratic
|359
|829
|NR
|1,188
|77.19%
|
Valarie Alisha Dove-Swaringer
|Democratic
|89
|262
|NR
|351
|22.81%
District 29C
Republican Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Timothy E. Gowen
|Republican
|237
|594
|NR
|831
|29.69%
|
Todd B. Morgan
|Republican
|541
|1,427
|NR
|1,968
|70.31%
Democratic Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Bill Bates
|Democratic
|219
|501
|NR
|720
|100.00%
Judge of the Circuit Court
Circuit 7
Republican Ballots
|Name
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Michael J. Stamm
|2,436
|5,390
|NR
|7,826
|100.00%
Democratic Ballots
|Name
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Michael J. Stamm
|970
|2,203
|NR
|3,173
|100.00%
County Commissioner President
Republican Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Randy Guy
|Republican
|1,110
|2,644
|NR
|3,754
|37.98%
|
William BJ Hall, III
|Republican
|477
|995
|NR
|1,472
|14.89%
|
Thomas F. McKay
|Republican
|810
|1,815
|NR
|2,625
|26.56%
|
Rita Weaver
|Republican
|604
|1,428
|NR
|2,032
|20.56%
Democratic Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Natalie Weech
|Democratic
|944
|2,121
|NR
|3,065
|100.00%
County Commissioner
District 1
Republican Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Roy Alvey
|Republican
|1,166
|2,963
|NR
|4,129
|44.61%
|
Eric Scott Colvin
|Republican
|1,662
|3,464
|NR
|5,126
|55.39%
Democratic Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Sheila A. Milburn
|Democratic
|982
|2,220
|NR
|3,202
|100.00%
District 2
Republican Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Marcus A. Drake
|Republican
|910
|1,983
|NR
|2,893
|31.91%
|
Michael L. Hewitt
|Republican
|1,888
|4,285
|NR
|6,173
|68.09%
Democratic Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Brandon E. Russell
|Democratic
|955
|2,164
|NR
|3,119
|100.00%
District 3
Republican Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Mike Alderson, Jr.
|Republican
|1,615
|3,312
|NR
|4,927
|54.32%
|
Dawn Murphy
|Republican
|428
|1,039
|NR
|1,467
|16.17%
|
Elizabeth O’Connor
|Republican
|739
|1,937
|NR
|2,676
|29.50%
District 4
Republican Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Scott R. Ostrow
|Republican
|1,544
|3,107
|NR
|4,651
|55.09%
|
Dawn Zimmerman
|Republican
|1,064
|2,727
|NR
|3,791
|44.91%
Democratic Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Steve W. Tuttle
|Democratic
|933
|2,135
|NR
|3,068
|100.00%
Treasurer
Republican Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Christy Kelly
|Republican
|2,403
|5,384
|NR
|7,787
|100.00%
State’s Attorney
Republican Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Richard D. Fritz
|Republican
|877
|2,116
|NR
|2,993
|29.11%
|
Jaymi Sterling
|Republican
|2,203
|5,087
|NR
|7,290
|70.89%
Clerk of the Circuit Court
Republican Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Debbie Mills Burch
|Republican
|1,898
|4,097
|NR
|5,995
|64.43%
|
Faye Farrell-Wheeler
|Republican
|974
|2,336
|NR
|3,310
|35.57%
Register of Wills
Republican Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Phyllis A. Superior
|Republican
|2,362
|5,235
|NR
|7,597
|100.00%
Judge of the Orphans’ Court
Republican Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Albert “Allie” Babcock
|Republican
|1,518
|3,167
|NR
|4,685
|25.01%
|
Ellynne Brice Davis
|Republican
|1,259
|2,544
|NR
|3,803
|20.31%
|
Bill Mattingly
|Republican
|1,998
|4,330
|NR
|6,328
|33.79%
|
Michael R. White
|Republican
|1,271
|2,642
|NR
|3,913
|20.89%
Sheriff
Republican Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Todd L. Fleenor
|Republican
|335
|813
|NR
|1,148
|11.31%
|
Steve A. Hall
|Republican
|2,210
|4,888
|NR
|7,098
|69.90%
|
John O’Connor
|Republican
|498
|1,410
|NR
|1,908
|18.79%
Republican Central Committee
Republican Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
R. Christopher Beaver
|Republican
|1,675
|3,572
|NR
|5,247
|12.98%
|
Jacinta Bottoms-Spencer
|Republican
|1,504
|3,225
|NR
|4,729
|11.70%
|
Jennifer Hayden Boyd
|Republican
|1,801
|3,862
|NR
|5,663
|14.01%
|
Joe DiMarco
|Republican
|1,623
|3,488
|NR
|5,111
|12.65%
|
Norman Haller
|Republican
|1,518
|3,231
|NR
|4,749
|11.75%
|
Milton Mattingly
|Republican
|1,615
|3,486
|NR
|5,101
|12.62%
|
Joie Samuelson
|Republican
|1,498
|3,171
|NR
|4,669
|11.55%
|
David L. Willenborg
|Republican
|1,693
|3,454
|NR
|5,147
|12.74%
Democratic Central Committee
Democratic Candidates
|Name
|Party
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
AnnMarie K. Abell (Female)
|Democratic
|779
|1,636
|NR
|2,415
|13.82%
|
Michael D. Bellis (Male)
|Democratic
|661
|1,334
|NR
|1,995
|11.42%
|
Kaitlin M. Fraer (Female)
|Democratic
|657
|1,308
|NR
|1,965
|11.25%
|
Rose V. Frederick (Female)
|Democratic
|816
|1,674
|NR
|2,490
|14.25%
|
Jeffrey S. Gibson (Male)
|Democratic
|684
|1,369
|NR
|2,053
|11.75%
|
Jessica Jolly (Female)
|Democratic
|659
|1,329
|NR
|1,988
|11.38%
|
Karl Kirby Pence (Male)
|Democratic
|699
|1,387
|NR
|2,086
|11.94%
|
Julie Randall (Female)
|Democratic
|813
|1,665
|NR
|2,478
|14.18%
Board of Education
District 1
Non-Partisan Candidates
|Name
|Early Voting
|Election Day
|Mail-In Ballot / Provisional
|Total
|Percentage
|
Dorothy Andrews
|1,759
|4,004
|NR
|5,763
|45.91%
|
Karolyn Bender
|652
|1,693
|NR
|2,345
|18.68%
|
Marsha L. Williams
|1,393
|3,051
|NR
|4,444
|35.40%