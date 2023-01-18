CSM Celebrates 2023 Winter and 2022 Summer Commencement Candidates for Graduation

The following students were recognized as candidates for associate degrees, certificates or letters of recognition at the College of Southern Maryland’s (CSM) 24th Winter Commencement ceremony held Friday, Jan. 13, 2023, at the La Plata Campus.
A video of each commencement will also be available for viewing on the college’s YouTube channel — https://www.youtube.com/@CSMDTube/playlists — following the events. Photos from graduation will be available at csmphoto.zenfolio.com/23jangrad.
Accokeek
Jasmine S. Green
Jessica Renee’ Jones
La Toya J. Jones
Alexis K. Macia
Jacob B. Yalung
Avenue
Patrick Charles Russell
Barstow
Mylea Georne Waul
Bel Alton
Micolina M. Croson
Brandywine
Lauren Susanne Cross
Lauren Michelle Hyde
Taylor Simone Jamison
Damon Anthony McClure
Bryans Road
Tyrese Javier Barrett
Janiyah M. Brand
Jalen C. Brown
Jhaqori Campbell
May-Shannen Usman Carlos
Kaela Rose Gilligan
Dorothea N. Milstead
Vernicia Rishawn Morgan
Jacquelyn Nicole Robertson
Adrianna A. Ward
Bushwood
Madelyn A. Bailey
Alexis M. Boothe
Tanya Renee Shuk
California
Mary M. Andes
Pamela Veronica Athey
Jasmine Simone Barnes
Katherine A. Baxter
Meagan Lynn Beavers
Jennifer L. Bodine
Alexander C. Evans
Whitney Lauren Freed
Danielle Nicole Hightower
Eric Thomas Hoffmann
Skylar Madison Hogan
Alexander Michael Lafleur
Mary Kay Lee
Kalin F. Lee
Erica Ann Muenzel
Sobia Mushtaq
Tri H. Phan
Camille Lynn Prinkey
Lily J. Ridgell
Suzanne Michale Stocking
Wade L. Strine, Jr.
Chrishae K. Whalen
Vincent Yang
Callaway
Mary A. Bean
Lauren N. Davis
Jack Warren Foster III
Natalie M. Lynch
Chaptico
Madisyn Belle Allen
Rakiah Starr Battle
Jennifer Anne-Marie Keller
Charlotte Hall
Amy Elizabeth Dieffenderfer
Sabrina Marie Forbes
Haven Hunter Hambrick
Madalyn Paige McCammon
Magen Marie Summers
Ashley Eden Wolfe
Chesapeake Beach
Lavina L. Battle
Desirae N. Dennis
Joseph G. Gallo
Elijah Green
Maxwell T. Harris
Brett F. Hartman
Zachary A. Hoffman
Jenna A. Kidd
Courtney Lynn Lillard
Riley Piper Minner
Jordan Elizabeth Osterloh
Courtney E. Pelkey
Marjorie Renea Plaudis
William Schatz
Eileen Seeley
Ngoc D. Truong
Joseph R. Watson
Megan L. Weatherbee
Kelly J. Yestramski
Clements
Dustin B. Anderson
Hannah Marie Tucker
Clinton
Maya Gordon
Niaya Imani-Ada Johnson
Miriam Z. Ochoa
Coltons Point
Joseph Dylan Payne
Bobbi-Gene Schmitz
Dameron
William K. Kenney
Angela Brook Tennyson
Deale
Brenda B. Christensen
Matthew C. Fortney
District Heights
Santesia Lakia Ababio
Dunkirk
Hunter Huxoll
Janay M. James
Faulkner
Lilianna Marie Gusky
Fort Washington
Simone P. Coates
Justin D. Gibbs
Grace Lee
Katya Xiomara Leonzo
Rosaura MacDonald
Jaelene Amaya Perez
Rhoda Mae Torres
Danna Mae Banate Torres
Great Mills
Erica B. Clark
Sarah K. Homsher
James Eldrei Guerra Magkasi
Daniel A. Reina
Richard C. Sisler
Jelani E. Thompson
Bernalyn Masong Vaznaian
Hollywood
Gillian Rae Bacon
Nyla Cole
Austin Scott Greer
John Arthur Mele
Abby Merson
Joshua W. Riggs
Nathan L. Slade
DeWayne B. Swann Jr.
Frank Lloyd Thompson
Hughesville
Jeremy Weston Boyden
Brad B. Hoover
Diamond M. Lewis Rice
Daijona Symone Rollocks
Darrell Thompson
Sarah Elizabeth Tutz
Emily E. Vanhoozier I
Huntingtown
Michael Barnett
Ashley J. Barnett
Wendy N. Bollino
Casper E. Bradbury
Jacob Carson Camilletti
Melissa Sue Hernandez Canada
Tremayne Cobb
Sarah M. Degrange
Diana Y. Delgado
Alexander Droneberger
Gavyn K. Edelman
James M. Graves
Monica N. Gregory
Brienna M. Harkness
Tristin H. Hutchison
Jenna C. Jones
McKenna Rose Kelsh
Bailey Nicole King
Catelynn M. Kreutzer
Sarah N. Lewis
Grace Ann Madison
Sean G McKeever
Brandon Michael McNally
Jason M. Nagy
Sarah Nicole Noble
Oscar Fabian Perez
Elizabeth Grace Poissant
Shannon L. Prout
Michaela Eileen Rodriguez
Sidney Spence-Cockrill
Nikki Steinhauer
John D. Todd Jr.
Jaden A. Vermillion
Trinity Jade Wallace
Alyssa Nicole Yost
Indian Head
Katlyn M. Barlow
Gloria J. Boyd-Graninger
Ashley N. Groves
Eli E. Guzzone
Bailey P. Harrington
Tomioka Hughes
Mustapha Laalaoui
Eileen McBain
Savannah M. McBain
Rachel M. McKinnon
Amy M. Smith
Paris Mone Walton
La Plata
Stephanie Allen
Ebere Ogechi Amos-Uhegbu
Chinagozim E. Amos-Uhegbu
Nathaniel Bowling
Rylee J. Boyd
Amani Lashay Britt
Zoe Corine Adele Brown Garcia
Samantha Burroughs
Starlita D. Butler
Monica M. Corbin
Harold Evan Cunningham
Andre J. Curry
Morgan Nicole Floehr
Dawn Marie Funkhouser
Jason Christopher Giusto
John Thomas Gleason
John T. Gleason
Zuri Dorli Gregory
Luke R. Harbin
Falon Lynn Harper
Christine D. Hill
Elizabeth A. Holsworth
Ashley Marie Howard
Harold Bennett Jameson
Katherine Lusk
MacKenzie Kay Miller
Yanelle L. Montilla
Kelly Louise Rabasco
Hannah Elizabeth Raybon
Nicholas Andrew Saoud
Kimberly J. Selkirk
Heather M. Shymansky
Dana Marie Silk
Manveer Singh
DeMarcus Allen Smith
Larry R. Swann Jr.
Kylie A. Tojek
Justin C. Vogt
Robert J. Wall Jr.
Patrick W. Wathen
Riley L. Winkler
Noah Frederick Zeitler
Christopher B. Zublic
Leonardtown
Danielle M. Bednar
Tyrus Marcel Council
Elizabeth J. D’Aurora
Larry A. Deal Jr.
Kasarachi S. Ezeakolam
Deanna Lea Goddard
Madison N. Major
Joshua S. Morrison
Camille L. Prinkey
Kelly Ashley Sheffler
Aiden James Smith
Ezra L. Tapponnier
Kaitlin M. Zelonis
Lexington Park
Megan E. Bails
Darrin L. Bates
Ruth N. Bolanos Ceron
Tracey Byrne
Kyhara Ixchell Cervantes
Dominique M. Cobb
Amber Crane
Erica Crisostomo
Jordon Dollen
Shawn L. Dyson Jr.
Parris R. Dyson
Lailah Shana Ford
Riley A. Foster
Bryan David Gomez
Mykel Alexander Harris
Janae M. Harris
Keia S. Keys Whitley
Candice C. MacKall
Kaitlin D. Mankowski
Kyle L. Mashek
Kyle Alexander Merritt
Rhey E. Mesowski
Laura A. Miles
Quinton J. Nasman I
Jacob Victor Paniagua
Britni Parker
Melissa N. Patterson
Elise L. Porter
Erik David Preston
Angelo Bacani Quizon
Colleen Marie Runowich
Ashley Nichole Russell
Angel- Leigh Brookes Sewell
Mikaila Ann Sullivan
Linda M. Thomas
Ronald A. Williams
Amber M. Young
Anela E. Yusuf
Tyrus Marcel Council
Lothian
James Gregory Amster
Loveville
Dawn M. Williams
Lusby
Christian Allen Bennett
Dylan E. Bishop
Elizabeth S. Blasy
Noa Elizabeth Bourne
Emalee Brooks
Shontierra S. Carter
Amanda Renee Cusick
Taylor Nicole Dillon
Mackenzie Alana Duvall
Alana Edwards
Maren Marie Eells
Alyssa N. Eells
Rachel Marie Farr
Thomas J. Haina
Stanley D. Harris, Jr.
Aidan Michael Iberg
Shalaunda R. Jefferson
Sara J. Jennings
Cynthia Dawn Johnson
Dustin Jones
Kayla A. Kern
Kristyn E. Lambert
Janiya Nashae Lancaster
Krystal M. Lee
Michelle Lynn Mosher
Brenna Noel Murray
Sydney M. Oliver
Kayla Makenzie Pauley
Schae Ryann Quade-Herbinko
Mattie Lynn Roberts
Jeanette K. Roland
Caleb W. Sanford
Kierstie N. Schaefer
Tieshia Smith
Skylar Stahl
Melanie J. Toepfer
Shazzah Xavier Torney
Kendall G. Walton
Stacey Warner
Jaquan Watkins
Christian Ryan Withers
Catherine Diane Yearick
Marbury
Gloria J. Evans
Kylie R. Powers
Mechanicsville
Wesley R. Auld
Jessica A. Bell
Andrea Elizabeth Bellevou
Benjamin T. Berg
Nicole S Bowen
Tyler R. Burroughs
Jessica Lynn Butler
Kevin P. Conley
Sandra C. Cook
Dominic M. Crampton
Brandon L. Davis
Kayla M. Deese
Lindsay Elms
Briley Jean Gillingham
Candy J. Gonzalez
Julian A. Gonzalez Medina
Stacey Michelle Green
Kallie E. Hartman
Connor L. Hayden
Todd A.Hill
John George Hodson III
Amanda Johnson
Tera N. Johnson
Wendi Kilroy
Bonnie S. Lancaster
Matthew T. Lancaster
Cynthia Pauline Langlais
Dylan Scott Lidh
Matthew Reid Niemiec
Maggie May Pilkerton
Mary Cecilia Etuke
Colton Lloyd Ragione
Travis Wester Reavis
Shyann Nicole Ringley
Alexis Ann Slater
Amanda Elizabeth Spangler
Colin M Stone
Amanda S. Stone
Natalie T. Tippett-Hayes
Xeshon L. Toney
Courtney Lynn Wilson
Brendan C. Wilson
Breanna M. Windsor
Jessica M. Youmans
Montgomery Village
Courtney N. Williams
Newburg
Priscilla Leah Goldsmith
Belinda I. Miller
Jayla Ann Rosier
North Beach
John MacTaggart Farrell II
Frank G. Henderson III
Jordan M. Licurgo
Bea G. Tagle
Owings
Virginia Lee Allen-Anderson
Julia Rose Carbo
Gavin C. Hill
Kory M. McConkey
Delonta R. Monroe
Brendyn Royster
Jonathan M. Seaborn
Nicholas S Wood
Bryana Michelle Young
Oxon Hill
Faith Sarina Jones
Park Hall
Nicole Alexis Fenwick
Piney Point
Darren M. Bivens
Pomfret
Michelle L. Bivens
Nia I. Huie
Marie E. Sherouse
Port Republic
Courtney A. Jones
Cassandra Linette Wills
Port Tobacco
Rebecca Lynn Baker
Carissa N. Barclay
Sydni Grace Harnly
Sebastian L. Kolczynski
Casey N. Welch
Prince Frederick
Jenna M. Cockrell
Kathryn M. Crider
John Paul E. Duffy
Celeste P. Duran
Pilar DeLourdes Gonzales
Shaylin M. Gotsis
Shyanne Nicole Hall
Rachel M. Harrison
Amber L. Johnson
Justin MacWilliams
Jacob M. McCourt
Heather M. Murphy
Erica Shown Nerich
Kevin M O’Dell
Miah B. Parran
Michael E. Proctor
Cyntaya Tapper
Morgan Ashleigh Weathers
Briana Michelle Welch
Anela E. Yusuf I
Ridge
Zachary Patrick Franklin
Saint Inigoes
Abigail R Carroll
Saint Leonard
Kayla Barth
Geojan D. Baxter
Angeline M. Dean
Todd A. Drake
Briana Garcia
Benjamin Joseph Lash
Cade A. Meredith
Hadley Morgan McInerney
Devin Marie Moreland
Ann Louise Rerig
Lacie Noel Russell
Kaitlyn C. Williams
Solomons
Christian D. Dolecki
Raleigh Padgett
Catherine Tilley
Suitland
Ashley C. Wise
Sunderland
Georgianna G. Umphries
Swan Point
Tyler Jacob Moody
Sarah L. Overby
Temple Hills
Jermaine Cornelius Thompson Jr.
Upper Marlboro
Maleik R. Lewis
Jane Lightfoot Pierce
Valley Lee
Georgette T. Savage
Waldorf
Freda Abel
Jose Brandon Acosta-Delfin
Oluwatomisin Dotun Aina
Gift E. Alfa
Nadine Lorraine Allen
Kristen Ivana Anderson
Shannon Elaine Matias Austria
Brandi N. Avery
Efren Valeza Balancio Jr.
Trinity Cheyenne Barrett
James Beemon
Anesha Rhett Berry
Chiran Bhattarai
Dilan Yuuki Bingham
Reginald Melvin Black
Kissaiah Li Brown
Noah Alexander Brundidge
Keshauna Butler
Angelica Lastimosa Caaya
Michaela Cain
Bria Chontia Campbell
I’mani Carroll
Nicholas L. Carter
Lauren N. Chandler
Latrice S. Chase
Benny A. Cherry Jr.
Tochukwu E. Chinyere
MacK A. Coleman III
Marcellus I. Coney
Tnearra Corlley
Rodrigo R. Cruz
Bianca De Klerk
Taniya Monay Doublin
LaTia Monee Downing
Devin A. Downing
Linda D. Epps
AlJeana Evans
Brittany Marie Felton
Elijah Finfera
Chontelle P. Freeman
Jamie Frey
Reginald Delapaz Fronda
Reginald D. Fronda
Reyhan Lorenzo Gamboa
Lynette B. Gay
Christian Joriel Canare Gloria
Sikoya Segail Gordon
Sikoya S. Gordon
Lesia E. Griffin
Hassan Ali Habib
Essence D. Harris
Reina M. Harris
Lashawn K. Hawkins
Queenie Clarisse Bautista Hernandez
Nicole M. Henderson
Adrienne Yvonne Herring
DeAsia M. Holmes-Johnson
Jared D. Houston
Merriddio Tiame Ingram
Talla A. Jagne
Laila S. Johnson
Cynthia Johnson
Cynthia Morris
Camika Jones
Moriah Chanel Jones
Mari S. Judge
Alia A. Kassim
Nichole H. Kensinger
Alexis A. Krueger
Tykien D’Angelo Kudsy
Diana Cristina Lopez
Taylor Lover
Jaelyn C. Luckado
Madeline N. Malone
Amna Mansur
Rebecca Shimp Martin
Charlotte R. Maryott
Nouksapha Cammy McFarland
Elijah Phillipe Atienza Mencias
Myah Jannelle Miller
Freedom J. Mills
Shanika N. Moore
Quenlyn E. Moore
Lanijah N. Mordecai
Safa M. Mustafa
Hunter Logan Norton
Ozichi Nwosu
Oreoluwa Esther Ogunbona
Marie-Pearl Opoku
Savannah N. Pacheco
Jasmin Autumn Paraoan
Jacob E. Peters
Tiffany Michelle Powell
Marcus Terrell Powell
Karyn Anne Raub
Alyssa M. Reed
Taisha LaShelle Richardson
Lilibeth Caroline Rios
Dulce Areli Rodriguez-Lopez
Carter B. Royal
Gabriela A. Ruhlmann
Lajuan Russell
Lauren A. Ryan
Raphael Jose Flaminiano Santos
Jahniya Nacole Sears
Andrew J. Singleton
Brianna N. Smith
Carla Lorraine Springer
Malakai Ricasa Tabion
Gloria E. Tate
William Thomas III
Chidiebere Ukiwe
Taylor B. Vanzego
Samantha Evelin Vasquez
Allison Vasquez-Victoria
Valerie Miliee Velasco
Kurt Verley
Kyle C. Walden
Betty Ann Walker
Ahriel Sade Walker
Stacia A. Walls
Eric M. Waring
Leslie A. Wheeler
Sydnee Williams
Rachel Olivia Williamson
Sakura J. Wilson
Unique J. Wright
MacKenzie J. Zeimetz
Reginald Melvin Black
Welcome
Craig Thomas Reed
White Plains
Lolita Adgerson
Joshua Isaiah Boulware
Christina L. Pharr
Caleb J. Brown
Calvin Earl Dukes III
Karen Lois Edwards
Zymon Jairus Jose Fortaleza
Kameron J. Jenkins
Timothy J. Key
Delaina Marie McElvine
Zion Jireh McNeil
Joshua Santos
Alvin Thomas III
Jessica L. Walker
Bethany E. Young
Out of State
Alexandria, Va.
Katlyn Nicole Riley
Camp Lejeune, N.C.
Keia S. Keys Whitley
Cape Coral, Fla.
Brandon Paul Pelletier
Centerville, Tenn
Tristan James Fleckenstein
Chesapeake, Va.
Susan G. Thiongo
Doral, Fla.
Chloe R. Hill
Fairfax, Va.
Reyna Molina
Fort Myers, Fla.
Kelly M. Coulby
Gettysburg, Pa.
Samuel Joseph Shea
Gulfport, Miss.
Emily-Paige Lothridge
Hill AFB, Utah
Darlene Kate Octaviano Vermillion
King George, Va.
Naomi C. Snoots
Maxwell T. Tucker
Lititz, Pa.
Keyonna Thompson
Middleburg, Fla.
Joshua Wyatt Moody
Moreno Valley, Calif.
April Renee Wheaton
Oklahoma City, Okla.
Lana M. Patke
Smethwick, UK
Angelique Danielle Ritter
Tampa, Fla.
James G. Janes, III
Toano, Va.
Liam Post
Washington, DC
Gonthel D. Tolliver
Woodbridge, Va.
Ireesha Carter