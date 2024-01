College of Southern Maryland Announces 2023 Fall Semester Dean’s List

The College of Southern Maryland (CSM) has released its dean’s list for the 2023 fall sessions. Students who have earned 12 or more credits at CSM are eligible to be considered for the dean’s list. At the end of the fall, spring, and summer sessions, full- and part-time students who have completed at least six credits during the semester and have earned a term grade point average of 3.5 or better will be included on the dean’s list.



Anne Arundel County

DEALE

Brenda Christensen

Calvert County

BROOMES ISLAND

Sarah Beavers

CHESAPEAKE BEACH

Mackenzi Akana

Nathaniel Blackwelder

Sydaleigh Brooks

Thomas Carey

Carlie Dahlstedt-Henderson

Taylor Frederickson

Christian Fritts

Jason Harrington

Jayla Jimenez

Makayla Morgan

Kyle Nielsen

Nikki Phillips

Kaitlyn Pumphrey

Eric Scheleur

Deborah Swogger

Alexa Szyjka

Ava Wilson

Steven Yestramski

DUNKIRK

Shayna Catucci

Emma Clites

Kristen Culbert

Mazzy Dick

Garrett Heiston

Eastan Hutchison

Ricky Jiang

James Jones

Caroline Jurney

Paige Lachance

Bella Myers

Aaliyah Roach

Ashley Shrawder

Sukhman Singh

Jenna Smith

Riva Will

Sam Zolfaghari

HUNTINGTOWN

Isabella Aqueche

Zeeshan Asim

Morgan Atkins

Jalon Bain

John Boley

Gabriella Garcia-Smitka

Megan Hinton

Lauren Hoover

Casey Jackman

Alexandra Kreutzer

Jeremy Litka

Amanda Lusk

Andrew Macyko

Dylan McPhillips

Amanda Mendez

Caroline Orie

Markala Pharr

Wayne Powell

Eric Rhoads

Keira Roberts

Oscar Ruiz

Jarrett Schultz

Camryn Scott

Emma Sepulveda

Brady Sharp

Georgia Smith

Olivia Snearly

Kira Van Vliet

Alaina Wagner

Janell Wagner

Bryce Wilcher

Heather Wiley

LUSBY

Jean Abad Figueroa

Kimberly Argueta

Becky Bartram

Kirstyn Beaver

Ethan Bennington

Tamisha Berry

David Blake

Amber Bowen

Robert Campbell

Riley Eells

Jonathan Exline

Kleyah Fairley

Dylan Fletcher

Jordyn Goss

Kyle Hill

Miranda Hood

Kaytlin Hutton

Harvil Jenkins

Jared Jiacinto

Heather Johnson

Kiara Johnson

Hope Kennedy

Michael Kennedy

Elizabeth Kieckhefer

Zane King

Thomas Lee

Brooke Linett

Ryan Lockwood

Kaylee Luckett

Abigail Marburger

Jasmin Martinez

Samantha Martin

Whitney Mattera

Melissa Merritt

Abigayle Milkowski

Thomas Mitchell

Jordan Myers

Jennifer Ridgell

Tracy Rine

Ryan Rodriguez

Amanda Sadler

Abigail Schaffer

Kendra Scruggs

Erica Swann

Jessi Swearingen

Cora Triantos

Amari Weems

Erika Wilson

Sydney Wolf

Aubrey Zeltwanger

NORTH BEACH

Emily Elliott

Casey Esser

Andrea Hawkins

Alyssa Henderson

Jordan Mays

Carlos Torres

Matthew Wenk

OWINGS

Christina Beach

Nicholas Carey

Matthew Chesnut

Elijah Coltes

Cailee Cooper

Kaylee Cordova

Kayla Cribbs

Ava Downing

Saige Duby

Lillian Duckett

Hailey Hewlett

Brianna Holcomb

Caitlyn Kaleda

Patrick Kapper

Ethan Kendall

Micah Kendall

Eli Lord-Attivor

Kevin McConkey

Kara Novak

Sophia Post

Ashton Reedy

Marissa Reggettz

Joseph Robinson

Natalie Schiavone

Thomas Smith

Canon Teselle

Sydney Weamert

Jaidyn Wheelock

Ella Womer

PORT REPUBLIC

Bruce Dell

Cheryl Dee Hayden

Seth Heusted

Justin Jacobs

Joshua Pietros

Gavin Santerre

PRINCE FREDERICK

Darian Anderson

Adrian Angeles

Angel Aponte-Martinez

Marisabelle Aponte-Martinez

Natasha Bishop

Chandler Blackwell

Christopher Bowen

Carl Brown

Sydney Buckmire

Jacqueline Carson

Alana Cawood

Jenna Cockrell

Jessica Cockrell

Michael Couch

Anabella Falcao

William Fleitz

Thanya Gonzalez Vudoyra

Sierra Jones

Dominic Kendrick

Sheeba Khan

Zachary Kimmel

Liam Koppers

Lexia Kortie

Thomas McCourt

Reanna McNeill

Christopher Mickley

James Mullaney

Amber Nelson

Riley Nelson

William Newsome

Phuong Nguyen

Loralei Osterhouse

Rebecca Pruitt

John Raker

Jadyn Riggs

Alexander Ronn

Haley Rowe

Michael Swanson

Diallo Taylor

Annika Thomsen

Nicholas Wilson

Shane Wood

Anela Yusuf

SAINT LEONARD

Rachael Beaver

Taylor Cherry

Nicole Curran

Emmah Dahlberg

Adam Daugherty

Marco Decesaris

Isabella Ferrara

George Libby

Jason Reid

Megan Supanich

August Zimmerman

SOLOMONS

Cooper Cox

John Lehman

SUNDERLAND

Dominick Duvall

Brittney Johnson

Laura Jones

Emily Latvala

Logan Latvala

Ashlee Miles

Lillee Padilla-Hubbard

Charles County

BEL ALTON

Faith Croson

Zoe Grimm

Ava Lyddane

Madison McClure

Cole Rapczynski

Evan Williams

BRANDYWINE

Bailey Bowie

Rose Garrison

Charleese Hillary

BRYANS ROAD

Uchechukwu Aliche

Marshe Canada

Jordan Countiss

Michael Gibbs

Rayna Graves

Zariah Gray

Tiffany Hawkins

Nicolas Johnson

Melida Meza

Thomas Milling

Donita Salvador

Brianna Tisdale

Josephine Wooten

BRYANTOWN

Ellyssa Fultz

CHARLOTTE HALL

Karina Reyes

Joleen Wang

COBB ISLAND

Abigail Gray

McKinlee Hardesty

Logan Mattingly

Olivia Wendell

HUGHESVILLE

Aubre Bitzer

Anthony Bradshaw

Concetta Butler

Alyssa Darago

Alainah Donofrio

Cayden Frazier

Anais Harley

Amanda Jennings

Madison Jury

Jonathan Morales

Kaitlyn Rios

Kendall Rollocks

Larissa Simonds

INDIAN HEAD

Olivia Ahern

Regan Berg

Charlotte Biles

Julia Brewer

Abigail Brown

Morgan Cundiff

Crescila Eva Deleon

Destiny Flournoy

Hannah Foltz

Antonio Johnson

Krista Kurtz

Zoe Laciny

Kasey Mentzer

Brenda Seger

Dwight Stapleton

Robert Stinnett

Alayla Vaughan

Candice Zanko

LA PLATA

Masafa Abdullah

Stephanie Allen

Corinne Baldus

Bonita Bannister

Marisa Barrows

Gabrielle Benton

Rebecca Benton

Esther Bonney

Kaevon Borders

Connor Brennan

Naomi Brown

Thomas Carpenter

Layla Carrino

Kaitlyn Catterton

Matthew Clark

Haley Conover

Alexis Corcoran

Molly Cravens

William Crooks

Joseph Crozier

Kindle Cummiskey

Heather Daniels

Dillon Davis

Gabrielle Deen

Jeannine Dewitt

Erich Donnelly

Kaitlyn Dunn

Shelley Duvall

Sophie Earl

Markus Elitsa

Carter Falkenstein

Ryan Flake

Drew Furmanski

Hannah Gee

Kiera Gnotsavath

Jeremy Gough

Emmanuel Grant

Tyler Gregory

Madeleine Hanson

Grace Haynes

Josh Hedgeman

John Hooks

Thomas Howard

Reagan Hulvey

Tyler Jurney

Lauren Kassem

Brady Keech

Khamronn Keys

Hannah Krauel

Natalie Lewis

Niya Lewis

Christian Lyles

Michael Mack

Amaria McCauley

Nyilah McKay

Matthew McKnew

Steven McPhee

Molly Mctaggart

Reagan McWilliams

Makayla Metz

Alexis Milam

Destaney Mitchell

Umar Mughal

Cierra Nestor – Gray

Kaylee Putnam

Carina Reed

Joseph Rieman

Brandon Rowe

Zuriel Savoy

Sarah Sbordone

Robert Selkirk

Katie Shurgot

Tasia Smith

Andrew Stancliff

Eli Stevens

Kamara Teasley

William Testerman

Jessica Tienes

Erika Velasco

Kendall Vermillion

Sara Vermillion

Alexis Walker

Kayla Watson

Chyanne Wiley

Katee Wilmot

MARBURY

Tylar Debusk

Eve Franklin

Andrea Hernandez Sigaran

NANJEMOY

Kaelyn Bramell

La’ana Chase

Brianna Fuchs

Jackson Kyle

Keirstin Perez

Jenna Watson

NEWBURG

Joseph Arnold

Carl Benjamin

Syanne Centeno

Ashlynn Hancock

Tyler Holson

Stacey Langley

Corinne Mahaffey

Mya Mahaffey

Anna O’neill

Kayla Stark

Courtney Young

POMFRET

Abigail Jett

Joscelynne Pannone

Cadence Tolbert

Zoi Whitsett

PORT TOBACCO

Jack Goodwin

Carla Jones

Will Upright

Casey Welch

Alexander Wright

SWAN POINT

Mark White

WALDORF

Teresa Absalon

Grace Adams

Skyler Adams

Michele Addison

Blanca Alvarez

Angela Anderson

Megumi Anderson

Samirah Ansari

Brandon Anthony

Ibrahim Aslam

Jon-Paul Auguste

Niccole Baker

Hamidreza Baradaran

Caniesha Barnes

Elias Bend

Andrew Bethea

Rebekah Beverly

Chaniya Billups

Austin Boswell

Elizabeth Bowling

Kara Bradbury

Meghan Breck

Joel Brevard

Monique Butler

Fatima Butt

Hejab Butt

Hudaa Butt

Nicholas Caboga

Angel Campana

Kaitlyn Campos

Torry Carpenter II

Justin Carver

Lydia Chandler

Alexis Clark

Shanell Clayburn

Eddyrleen Cordova

Niya Cox

Jajuan Cunningham

Keith Davenport

Azariyah Dewalt

Evelin Diaz Fuentes

Abolfazl Dohaei

Karson Douglass

Beauty Dunn

Anthony Edwards

Valerie Ellis

Joel Escobar

Alyssa Espeleta

Jimmy Estarita

Fatemeh Ezami

Elliot Finch

Delphine Emmanuelle Fonke

Tahj Franco

Jahiem Fyffe

Stephanie Galdamez

Julian Garcia-Diaz

Isabelle Garcia

John Gaskins

Assetou Gassama

Ariyah Gay

Emily Grace

Garrison Gray

Nicole Greenhill

Joyce Gworlekaju

Loreal Hamilton

Michael Harris

Koah Hedgspeth

Kyra Henrico

Lauryn Hickey

James Higdon

Blake Hiligh

Asha Hossain

Jazmin Huarancca

Jonathan Hubbard

Patricia Ignacio

Pammie Johnson-Hancock

Rainey Johnson

Angel Jones

Latisha Jones

Marjorie Jones

Rachel Jones

Amara Kazim

Darrion Kierce

Angel Kilgore

Crystal Kirkland

Senait Kirubel

Kaelyn Kolberg

Selena Kooy-Bernal

Hope Kuhn

Kayla Landis

Nevin Lawrence

April Lee

Gabrielle Lee

Sean Lema

Teagan Levy

Kelen Lindie

Andrea Lizano

Tatiana Lizano

Kenya Logan

Krissia Arana Lopez

Zkhyia Lucas

Lashawna Lytle

Higinio Martinez

Braulio Matus

La’trelle McCrae

Toni McGarrell

Emanuel Miller

Misava Mongwe

Amir Mubarak

Amira Mubarak

Angeleen Mulero

Erica Nakalembe

Elizabeth Nambooze

Kaylin Navarrete

Kamilah Nelson

Kennedy Newkirk

Patrice Newman

Bernice Ngere

Aliyah Nichols

Derrick Nolan

Andrew Parent

McKayla Parker

Ciarra Patton

Jacob Phipps

Theresa Policarpio

Nicole Porter

Madison Powell

Shayla Pradier

Faith Priester

Faith Pritchard

Naiyanna Proctor

Ashley Pumphrey

Lauren Roberts

Lisa Robinson

William Robinson

Jerenick Rosario

Lauren Rosario

Taylor Rozell

Dashawn Rustin

Nicholas Scott

Ekunmidayo Seweje

Louise Shorts

Carlton Shoulders

Michelle Skinner

Jaqrai Smith

Kevin Smith

Tyler Smith

Tyler Spicer

Chloe Stanford

Stephanie Stewart

Hannah Stokes

Michael Stone

Ameriona Studstill

Adam Templeton

Tarryn Thomas

Tirharqah Thomas

Jada Thompson

Jayla Threat

Valerie Tsitsiwu

Nea Tucker

Ian Valle

Donna Vance

George Vann

Trixia Bernadette Vergara

Isaiah Walters

Trinity Watford

Emmalynn White

Rodelle White

Sayanni White

Alexis Williams

Kiara Williams

Paul Wills

Kritchanin Yampai

WELCOME

Daniel Hunt

Bailey Kindall

Kyle Kost

WHITE PLAINS

Nathan Baird

Corbin Barajas

Leroy Crawford

Kendall Eady

Carmia Edwards

Mesha Ford

Ericka Green

Wallace Harris

Olivia Herbert

Rachel Hill

Yvonne Hill

Jaelin Jackson

Sheik Kanu

Myla Ladjevich

Sofia Larsen

Evan Mairs

Ethan Moon

Allaina Myers

Brandon Porter

Cate Rutter

Adnan Shabani

Jalynn Somerville

Jordan Surfield

Shaun Surfield

Gabrielle Turner

Jordan Watson

Prince George’s County

ACCOKEEK

Melina Rose Raynes

Feodora Teferi

Scarlett Vincent

BRANDYWINE

Jennifer Janey

CLINTON

Zania Lopez

District Heights

Melody Shaw

Fort Washington

Zalvie Cartagena

Taylor Coleman

Alec Xavier Estravez

Azrien Marshall

Juthathip Pongsiri

OXON HILL

Miles Payton

SUITLAND

Kara Colleli

Temple Hills

Katrina Page

Upper Marlboro

Mikko Arnold

Amanda Ducellier

Hadiyah Offord

Justin Rosa-Pinero

Mya Webb

St. Mary’s County

BUSHWOOD

Madelyn Bailey

Cody Colliflower

Jade Gomez

Joseph Mattingly

CALIFORNIA

Stephanie Allers

Pheobe-Tate Anderson

Caleb Bean

Jacari Bell

April Brown

Juliana Brule

Jashen Bush

Sara Carson

Jack Costello

Ashley Cox

Robert Deckelmann

Dravin Erdolino

Ashton Foster

Ryuta Griffith

Satoko Griffith

Kaiya Haines

Kyle Kasupski

Robert Katzberg

Siera Kerley

Liam King

Samuel Macko

Peyton Mcintyre

Christina Moncivais

Kathleen O’Toole

Navesh Panta

Heather Pforr

Jessica Pilkerton

Courtney Rice

Victoria Sabella

Melaina Sanders

Alexandra Shashaty

Gabrielle Shawky

Sieva Smith

Lillian Speer

Samaria Thomas

Alaina Tsekouras

Wyatt Wadley

CALLAWAY

Mary Bean

Danielle Clark

Hannah Simpkins

CHAPTICO

Zachary Alderman

Alivia Forbes

Rachel Hill

Owen Joy

CHARLOTTE HALL

Ashleigh Brown

Jeremy Heilmeier

Toni Latham

William Lin

Terrell Lipscomb

Madison Rice

Daniel Wenck

Victoria Zacher

CLEMENTS

Dylan Dean

Allyson Raley

David Reynolds

Brianna Russell

Donald Russell

Steven Wise

DAMERON

Addison Gibbs

Selena Owens

Nicholas Uglow

DRAYDEN

Gregory Croisetiere

GREAT MILLS

Kyle Barry

Kyle Funyak

Gracie Goddard

Alanna Goedecke

Brooke Gustavsen

Bee Jaques

Hailey Lobenstine

Michaela Miller-L’italien

Sharod Moffett

Anthea Phillips

Natalia Salazar-Guzman

Jonas Schommer

Ethan Valentine

HOLLYWOOD

Lesli Bauer

Sean Bean

Lily Bennear

Maxwell Bontrager

Denzel Chance

Beverly Dahlstrom

Jasmine Fallon

Emma Guy

William Hoyem

Leah Hunter

Brandi Johnson

Melissa Johnson

Bridgette Jones

Terence Lamar

Jolyn Lloyd

Krisann Mullican

Delaney Nix

Greg Owen

Brad Pleger

Antonio Miguel Sebastian Raymundo

Brittney Ridgell

Jordan Riggs

Emily Smetana

Jacob Smith

Peter Steelman

Cindy Villalobos

James Wilkinson

LEONARDTOWN

Megan Abt

Amanda Anderson

Lora Ayikoe

David Bailey

Danielle Bednar

Christine Bequio

Dane Black

Katelyn Buckler

Nikolas Butler

Charles Cameron

Nicole Carron

Denise Catequista

Stephanie Claburn

Jada Cousins

Charles Cummings

Hannah Curley

Thomas Donigan

Cristian Enarson

Dalton Frantz

Richard Gegor

Sarah Gill

Olivia Hepp

Anneliese Hess

Kurt Hess

Ashley Homer

Landon Hood

Autumn Hutchison

Benjamin Jones

Matthew Katulich

Nicholas Kelley

Yongsik Kim

William Knezek

Ian Lee

Tyler Lucy

Jared Mathe

Matthew Matthias

Anthony Mestas

Aubrey Murphy

Jenna Newman

Brendan Odenthal

Ashley Olszewski

Deborah Osvatics

Matthew Rodgers

Jack Rooney

Tyler Rose

Micah Savarese

Taylor Skillin

Nicole Steffer

Noah Tobler

Timothy Travis

Aaron Urena

Dustin Vance

Ayden Van Der Smissen

Kennedy Walker

Garrett Wallace

Hannah Wathen

Lynn Williams

Nicholas Wyandt

LEXINGTON PARK

Thomas Allen

Megan Bails

Amber Bias

Laura Carrington

Taylor Charity

John (jack) Collins

Michael Daley

Efhril Devlin

Kyle Dursee

Kathlyn Fish

Brienne Foster

William Fouch

Kenneth Gibson

Erika Greene

Casey Harmon

Gabriel Hay

Finn Hildebrandt

Tracy Hurt

Donald Kitchens

Marguarite Koutnik

Alexandra Long

Tarion Melvin

Megan Mills

Megan Morgan

Ethan Nasman

Iesha Patterson

Christina Plater

Ashley Melody Lorraine Quitan

Ashley Russell

Jopet Santos

Karen Schroeder

William Shockley

Chance Stubblefield

Natalie Summers

Marcus Thompson

Christopher Thumm

Celeste Tobler

Gerchel Toledo

Danielle Vanbrunt

Andrea Vandevoort

Donald Wengerd

Annabelle Wick

Joseph Wolpert

Mechanicsville

Jenna Albertson

Erica Baney

Heather Barnes

McKayla Barrett

Sarah Beale

Kelsie Bellevou

Skye Blado

Nicole Bowen

Mark Boyd

Aija Branson

Julia Brown

Samuel Burcham

James Burnett

Halie Caperones

Allyson Carson

Shawn Carter

Matthew Cartier

Trina Clavelli

Kevin Conley

Alayna Cox

Madelyn Dunbar

Carly Eastburn

Caleb Ferro

Kiley Fitzpatrick

Ren Fletcher

Rachael Fuese

Conner Garner

Joshua Gray

Kyle Gray

Alexander Guy

Samantha Guy

Margaret Hall

Bradley Hamilton

Jacob Harris

Melanie Herndon

Hope Hetrich

Alexis Hoffman

Nicole Holley

Amy Houle

Kylee Johnson

Shane Johnson

MacKenzie Klawitter

Vincent Kruszka

Megan Lacey

Patience Littleton

Jusdan Lyons

Meredith Marsh

Erica Martin

Alyssa Mayberry

Katie McCutchen

Lorelei McNeely

Candice Menard

Michael Mills

Madelyn Minichino

David Moats

Madison Myers

Cassie Nelson

Lillie Nelson

Grady O’Neill

Kaylee Overby

Amanda Panciera

Teagen Paust

Dominic Pilkerton

Julie Pilkerton

Amber Prettyman

Summer Rickett

Eric Sampson

Andrew Shryock

Jack Sien

Grace Simonds

Christopher Snell

Victoria Stymiest

Alexis Tiede

Sydney Verhaagh

Ethan Wasniak

Eric Wiggins

Natalie Wilkes

Alexandra Williams

Sophia Williams

PARK HALL

Kaitlin Glenn

Ridge

Amelia Stone

SAINT INIGOES

Sonia Bugler

Steven Frain

Megan Knott

Angela L’Heureux

Victoria Lynch

Jonathan Pharis

TALL TIMBERS

Michael Camacho

VALLEY LEE

Kaitlyn Russo-Barnes

Rebecca Wilson

OUT OF STATE

Alexandria, Virginia, Melissa Parlett

Bouznika, Morocco, Eliass Elfasoukhi

Federal Capital City, Abuja, Onyedikachi Udolisa

King George, Virginia, Blakely Wood

Panama City, Florida, Kaden Bendebba

Sneads Ferry, North Carolina, Gianna Tenaglia

Soiano Del Lago, Italy, Amber Roush

District of Columbia, Austin Rincones