CSM Announces 2024 Spring Semester Dean’s List

The College of Southern Maryland (CSM) has released its dean’s list for the 2024 spring sessions. Students who have earned 12 or more credits at CSM are eligible to be considered for the dean’s list.
At the end of the fall, spring, and summer sessions, full- and part-time students who have completed at least six credits during the semester and have earned a term grade point average of 3.5 or better will be included on the dean’s list. For more information about CSM, visit www.csmd.edu.
Anne Arundel County
Deale
- Michele Gibson
Laurel
- Carah Miles
Calvert County
Chesapeake Beach
- Kiersten Albright
- Nathaniel Blackwelder
- Sydaleigh Brooks
- Oneka Connor
- Patrick Droneberger
- Jakob Getsinger
- Jason Harrington
- Christopher Kulp
- Makayla Morgan
- Kyle Nielsen
- Kaitlyn Pumphrey
- Mattingly Rogers
- Ethan Sparks
- William Stolze
- Evan Swartz
- Deborah Swogger
- Augustus Weaver
- Victoria Wier
Dunkirk
- Shayna Catucci
- Emma Clites
- Danielle Dimitch
- Luke Garrett
- James Jones
- Caroline Jurney
- Michael May
- Raleigh Noone
- Aaliyah Roach
- Sukhman Singh
- Samantha Spears
- Christina Velart
- Andrew Weakley
- Sam Zolfaghari
Huntingtown
- Jalon Bain
- Darren Boggs
- John Boley
- Jacob Bryant
- Angela Clarkston
- Joshua Collins
- Zoe Dettmer
- Ethan Dwyer
- Ryan Flynn
- Madison Frame
- Madison Haynes
- Lauren Hoover
- Katelynne Janssen
- Brian Kelly
- McKenna Kelsh
- Jeremy Litka
- Ayanna MacKall
- Dylan McPhillips
- Nicholas Novak
- Hannah ODonnell
- Caroline Orie
- Alandra Ortiz
- Markala Pharr
- Wayne Powell
- Keira Roberts
- Sarah Roe
- Oscar Ruiz
- Georgia Smith
- Aaron Stolarik
- Eric Svendgard
- David Thompson
- Kira Van Vliet
- Jackson Vieley
- Alaina Wagner
- Janell Wagner
- Bella White
Lusby
- Jean Abad Figueroa
- Kirstyn Beaver
- Michael Brown
- Jesse Carroll
- Angelina Critchfield
- Christopher Drayer
- Riley Eells
- Collin Forrest
- Allison Groff
- Ingrid Haslerud
- Evelyn Howard
- Kaytlin Hutton
- Matthew Iversen
- Kiara Johnson
- Hope Kennedy
- Stokes Kenner
- Elizabeth Kieckhefer
- Griffin King
- Zane King
- Calvin Klapper
- Tia Krum
- Brooke Linett
- Ryan Lockwood
- Madison Long
- Dalton Lunick
- Hannah Manzi
- Jasmin Martinez
- Stephany Mateo-Hernandez
- Kara Mattia
- Melissa Merritt
- Abigayle Milkowski
- Laura Mitchell
- Thomas Mitchell
- Victoria Oliver
- Elizabeth Owens
- Lindsay Perkins
- Jennifer Ridgell
- Amanda Sadler
- Genevieve Scaggs
- William Scaggs
- Abigail Schaffer
- Cora Triantos
- Lauren Weber
- Alexis Welch
- Erika Wilson
- Sydney Wolf
- Aubrey Zeltwanger
North Beach
- Andrea Hawkins
- Alyssa Henderson
- Tobias Lynch
- Jordan Mays
- Savannah Miles
- Ethan Roth
- Samantha Smouse
- Carlos Torres
- Matthew Wenk
Owings
- Eva Bailey
- Nicholas Carey
- Elijah Coltes
- Cailee Cooper
- Kaylee Cordova
- Tyler Donahue
- Ava Downing
- Logan Harris
- Hailey Hewlett
- Micah Kendall
- Danielle Kline
- Kara Novak
- Ashton Reedy
- Joseph Robinson
- Lennon Sherman
- Devon Stevenson
- Canon Teselle
- Andrew Winternitz
Port Republic
- Emily Davis
- Patricia Dugan
- Guadalupe Hoying
- Kyle Jenks
- Alexandra Martin
- Joshua Pietros
- Justin Schutt
- Victoria Vaughn
- Christina Wood
Prince Frederick
- Lauren Allie
- Adrian Angeles
- Marisabelle Aponte-Martinez
- Brianna Bevard
- Carl Brown
- Phillip Brown
- Jacqueline Carson
- Cole Christensen
- Jessica Cockrell
- Jackson Ferguson
- Kailee Findlay
- William Fleitz
- Nicholas Fratantuono
- Tanner Goshorn
- Starra Grajales-Murphy
- Travis Hook
- Zoe Huesman
- Julia Jarratt
- Sierra Jones
- Zachary Kimmel
- Kelsey Kitchen
- Hannah Lunczynski
- Hannah Matteson
- Reanna McNeill
- Serenity Mitchell
- James Mullaney
- Madden Mullaney
- Landon Nelson
- Riley Nelson
- Tiffany Nelson
- Trent Newman
- William Newsome
- Phuong Nguyen
- Loralei Osterhouse
- Brianna Rackey
- Jadyn Riggs
- Alexander Ronn
- Justin Sacker
- Tanya Sharma
- Angela Surles
- Diallo Taylor
- Jessi Trilli
- Madison Whichard
- Nicholas Wilson
- Mariah Wiseman
Saint Leonard
- Eron Barnum
- Kayley Bittel
- Adam Daugherty
- Marco Decesaris
- Isabella Ferrara
- Kelsea Hancock
- Danielle Holland
- Simeon Kitko
- Mia Myers
- David Alexander Reifsnyder
- Destiny Schwallenberg
- Megan Supanich
- August Zimmerman
Solomons
- John Lehman
Sunderland
- Olivia Becraft
- Laura Jones
- Emily Latvala
- Logan Latvala
- Lillee Padilla-Hubbard
Charles County
Bel Alton
- Emma Curry
- Ava Lyddane
- Madison McClure
- Cole Rapczynski
- Evan Williams
Brandywine
- Bailey Bowie
- Rose Garrison
- Jeffrey Harris
- Charleese Hillary
- Elijah Saleik
Bryans Road
- Angelica Aguilar
- Talae Barnes
- Jordan Countiss
- Patrick Darling-Lagamma
- Zariah Gray
- Anmol Kaur
- Melida Meza
- Laila Queen
- Donita Salvador
- Balvir Singh
- Jonathan Turton
Bryantown
- Ellyssa Fultz
Charlotte Hall
- Lochlan McGuire
- Elizabeth Shelton
- Joleen Wang
Cobb Island
- Kamryn Carbonneau
- Abigail Gray
- McKinlee Hardesty
- Samantha Miller
- Olivia Wendell
Faulkner
- Lexi Reeder
- Zachary Underwood
Hughesville
- Aubre Bitzer
- Kenneth Crim
- Alyssa Darago
- Alainah Donofrio
- Jeweliana Holmes
- Amanda Jennings
- Madison Jury
- Haven Kloiber-Hirshman
- Hope Kloiber-Hirshman
Indian Head
- Olivia Ahern
- Julia Brewer
- Emilio Carranza Gonzalez
- Jasmine Crews
- Hannah Foltz
- Sharita Ford
- Abby Hays
- Makayla Hazel
- Krista Kurtz
- Zoe Laciny
- Amirra McManus
- Kasey Mentzer
- Braden O’Neal
- Brenda Seger
- Robert Stinnett
- Sydney Warlin-Taylor
- Deven Wightman
- Candice Zanko
La Plata
- Masafa Abdullah
- Stephanie Allen
- Gabrielle Benton
- Kristi Benvenuto
- Kaevon Borders
- Connor Brennan
- Naomi Brown
- Morgyn Byrd
- Denelle Carbon
- Kaitlyn Catterton
- Cody Cox
- Molly Cravens
- Kindle Cummiskey
- Adeline Cusack
- Kyle Deavers
- Abel Demissie
- Erich Donnelly
- Thomas Dye
- Sophie Earl
- Nenghui Eddy
- Kenneth Edgerton
- Haley Elliott
- Drew Furmanski
- Hannah Gee
- Kiera Gnotsavath
- Tyler Gregory
- Alison Groenwoldt
- Dylan Hannah
- Emily Hartmann
- John Hooks
- Ryan Hulvey
- Drayanna James
- Brady Keech
- Khamronn Keys
- Ryan Kluh
- Hannah Krauel
- Niya Lewis
- Trinity Long
- Christian Lyles
- Joshua MacDonald
- Michael Mack
- Kiana Martin
- Nomen Felix Mbia Sampson
- Amaria McCauley
- Steven McPhee
- Molly Mctaggart
- Alexis Milam
- Maxwell Mitchell
- Kaleigh Moore
- Umar Mughal
- Brian Myers
- Cierra Nestor – Gray
- Tiffani Patterson
- Addison Pfleegor
- Juliana Piecara
- Kaylee Putnam
- Justin Ream
- Miriam Requeno-Payes
- Joseph Rieman
- Brandon Rowe
- Sarah Sbordone
- Robert Selkirk
- Heather Shymansky
- Logan Smith
- Caleb Solomon
- Noah Solomon
- Brooke Speidel
- Andrew Stancliff
- Kelley Stoneback
- Kamara Teasley
- Erika Velasco
- Ty Velasquez
- Sara Vermillion
- Joshua Vorm
- Emily Vougioukles
- Clinton Walny
- Taylor Williams
- Katee Wilmot
- Corey Wooden
Marbury
- Andrea Hernandez Sigaran
Newburg
- Kaylee Altimus
- Carl Benjamin
- Ashlynn Hancock
- Stacey Langley
- Corinne Mahaffey
- Mya Mahaffey
- Tess Murphy
Pomfret
- Keiana Gray
- Abigail Jett
- Jada Swales
- Cadence Tolbert
Port Tobacco
- Trevor Deeds
- Janese Gockley
- Aennis Gomes
- Jack Goodwin
- Carla Jones
- Ashton Kolczynski
- Christian Martin
- Will Upright
- Amaya Wheeler
Swan Point
- Brooklyn Beebe
- Mark White
Waldorf
- Lawrence Uriel Acas
- Grace Adams
- Queen Alexander
- Ahniyah Ali
- Blanca Alvarez
- Megumi Anderson
- Samirah Ansari
- Krissia Arana Lopez
- Ibrahim Aslam
- Isaac Baez
- Daxzaneous Banks
- Hamidreza Baradaran
- Chaniya Billups
- Griffin Black
- Aaliyah Blackmon
- Jordan Blakely
- Austin Boswell
- Elizabeth Bowling
- Meghan Breck
- Miranda Brooks
- Richard Brown
- Fatima Butt
- Hudaa Butt
- Angel Campana
- Kaitlyn Campos
- Jayla Cannon
- Torry Carpenter II
- Lydia Chandler
- Stefanie Chaney
- Ida Chialastri
- James Coleman
- Jajuan Cunningham
- Sean Danek
- Keith Davenport
- Eric Day
- MacKenzie Day
- Ryan Dell
- Nolan Dewey
- Abolfazl Dohaei
- Michael Douglas
- Karson Douglass
- Anthony Edwards
- Joel Escobar
- Alyssa Espeleta
- Riana Everette-Scott
- Delphine Emmanuelle Fonke
- Imani Frazier-Hall
- Jonathan Chun Ngai Fu
- Jahiem Fyffe
- James Garcia-Herrera
- Isabelle Garcia
- Arianna Gaskins
- John Gaskins
- Assetou Gassama
- Jenesys Gassop
- Elizabeth Gerstman
- Ameir Gibson
- Nicco Gonzales
- Deidra Goodwin
- Emily Grace
- Michael Griffith
- Shara Griffith
- Dayteen Grinnage
- Jennifer Gual
- Loreal Hamilton
- Mischa Harrigan
- Rebecca Harrigan
- Jillian Harris
- Alexandra Hashman
- Aiko Hawkins
- Josh Hedgeman
- Koah Hedgspeth
- Kyra Henrico
- Lauryn Hickey
- Jackie Hills
- Henry Itani Matuda
- Joylisa Jackson
- Rainey Johnson
- Destinee Jones
- Rachel Jones
- Rylee Josephs
- Angel Kilgore
- Ryan Kinney
- Senait Kirubel
- Kaelyn Kolberg
- Selena Kooy-Bernal
- Natasha Lee
- Viviana Leon Bejar
- Kelen Lindie
- Aja Logan
- Zkhyia Lucas
- Milinda Luis
- Maiya Malloy
- Ziana Marable
- Higinio Martinez
- Braulio Matus
- La’trelle McCrae
- Sarah Miles
- Ayden Morgan
- Tracy Morgan
- Elizabeth Nambooze
- Louis Neal
- Lazondral Nelson
- Barsha Neupane Karki
- Aliyah Nichols
- Julian Nunez
- Chika Obi
- Nedisha Oscar
- Andrew Parent
- Marquis Parker
- Danielle Patterson
- Marlon Paulk
- Maria Pena
- Kara Pender
- Olivia Perkins
- Emil Perro
- Brandon Pineda
- Shayla Pradier
- Kayla Proctor
- Naiyanna Proctor
- Christina Pulley
- Ashley Pumphrey
- Diamond Robinson
- Gavin Robinson
- Lisa Robinson
- Taylor Rozell
- Dashawn Rustin
- Kristabelle Salazar
- Inga Samuel
- Carlton Shoulders
- Jaqrai Smith
- Kevin Smith
- Chloe Stanford
- Natalya Stern
- Stephanie Stewart
- Hannah Stokes
- Achille Romeo Tchatchou
- Jazmine Thomas
- Tarryn Thomas
- Tirharqah Thomas
- Jada Thompson
- Valerie Tsitsiwu
- Nea Tucker
- Donna Vance
- Davetta Vaughn
- Katrina Velasco
- Trinity Watford
- Winnifred Watson Grant
- Faith Watters
- Isaiah Watters
- Ave White
- Emmalynn White
- Alexis Williams
- Eric Williams
- Jermaine Williams
- Kiara Williams
- Kayla Williamson
- Karissa Winegar
- Samuel Worthington
- Savannah Yates
- Byrom Zelaya Saucedo
Welcome
- Zion Abdullah
- Sophia Hart
- Daniel Hunt
- Bailey Kindall
- Kyle Kost
White Plains
- Oluwatosin Akoda
- Amari Alexander
- Samrawit Andemichael
- Blake Bailey
- Nathan Baird
- Corey Bernard
- Jeremy Call
- Angel Carvana
- Karla Contreras
- Bailey Culver
- Colby Daniel
- Kendall Eady
- Carmia Edwards
- Olivia Herbert
- Rachel Hill
- Yvonne Hill
- Isabel Jefferson
- Brandon Johnson
- Sheik Kanu
- Sofia Larsen
- William Locco
- Erin Mairs
- Evan Mairs
- Ethan Moon
- Kyla Morton
- Sadaf Naeem
- Onyema Onyeike
- Nishtha Patel
- Ciarra Patton
- Brandon Porter
- Alina Saboor
- Susan Samura
- Jalynn Somerville
- Gabrielle Turner
- Ariana Tyson
- Caleb Waldrop
- Jordan Watson
- Joiner-Serenity Williams
- Nhine Wills
Prince Georges County
Accokeek
- Esther Garcia
- Melina Rose Raynes
- Feodora Teferi
- Scarlett Vincent
Brandywine
- Jonathan Baden
- Brooke Lee
- Moureen Lohmeier
Clinton
- Ian Eshleman
- Jaelin Tidwelll
- Brittany Townsend
Fort Washington
- Terri Binns
- Alec Xavier Estravez
- Nehemyah Evans
- Miles Johnson
- Azrien Marshall
- Juthathip Pongsiri
- Ebony Ruffin
Riverdale
- Ayanna White
Temple Hills
- Dagim Molla
Upper Marlboro
- Mikko Arnold
- Megan Kolos
- Bilikis Lawal
- Jane Pierce
- Justin Rosa-Pinero
St. Mary’s County
Abell
- Grace Morris
Avenue
- Gabriela Mijango
- Lillie Parrish
Bushwood
- April Brooks
- Sherice Daye
- Robin Lape
- Jack Watson
California
- Janelle Ackerman
- Sundari Anderson
- Brittany Bagley
- Caleb Bean
- Madison Beers
- Sara Carson
- Jadyn Dean
- Robert Deckelmann
- Corinne Dehn
- Victor Dela Cuesta
- Sharufa Djuma
- Keyanah Dobbins
- Natalie Filbey
- Ashton Foster
- Jayda Freeman
- Kaiya Haines
- Alexander Hertzbach
- Robert Katzberg
- Pablo Leonor Matute
- Peyton Mcintyre
- Navesh Panta
- Riya Patel
- Heather Pforr
- Lauren Reid
- Courtney Rice
- Rachel Rioux
- Victoria Sabella
- Melaina Sanders
- Gabrielle Shawky
- Isabella Stone
- Judah Yeh
Callaway
- Jessica Crandall
- Loren Eiland
- Jakob Kunz
- Barbara Link
- Hannah Simpkins
- Abigail Wells
Chaptico
- Zachary Alderman
- Owen Joy
Charlotte Hall
- Ashleigh Brown
- Griffin Corley
- Toni Latham
- William Lin
- Kurstyn McGee
- Kylie Price
- Madison Rice
- Caitlin Vanhoozier
Clements
- Cody Alvey
- Dylan Dean
- Allyson Raley
- David Reynolds
- Lillian Reynolds
- Donald Russell
- Steven Wise
Dameron
- Kathryn Baker
- Elizabeth Blanchette
- Addison Gibbs
- Juliana Owens
Drayden
- Gregory Croisetiere
Great Mills
- Erika Greene
- Kiara Hubbs
- Zakaria Jabr
- Kaylah Kelley
- Austin Lauzon
- Hailey Lobenstine
- Johnny Nguyen
- Michael Ogletree
- Anthea Phillips
- Tina Rice
- Natalia Salazar-Guzman
- Jonas Schommer
Hollywood
- Lily Bennear
- Maxwell Bontrager
- Israel Cheatham
- Ashley Cheseldine
- Beverly Dahlstrom
- Elizabeth Guy
- Emma Guy
- William Hoyem
- Leah Hunter
- Brett Jarvis
- Bridgette Jones
- Samantha Knopp
- Terence Lamar
- Kayleen Lawver
- Abigail Leepa
- Gabrielle McKee
- Caroline Mederos
- Krisann Mullican
- Emily Smetana
- Jacob Smith
- Carissa Stanton
- Peter Steelman
- John Tate
- Cindy Villalobos
- James Wilkinson
Leonardtown
- Megan Abt
- Valerie Alexander
- Lora Ayikoe
- David Bailey
- Arthur Baker
- Brie-Ann Beavan
- Dane Black
- Christin Braddy
- Katelyn Buckler
- Nicole Carron
- Stephanie Claburn
- Jada Cousins
- Hannah Curley
- Merrick Davis
- Paula Dolan
- Ava Dorsey
- Cristian Enarson
- Julia Erickson
- Dalton Frantz
- Emma Furse
- Richard Gegor
- Drake Goddard
- Anneliese Hess
- Kurt Hess
- Kaylee Howe
- Michael Hurry
- Mikal Ivy-Hayden
- Benjamin Jones
- Matthew Katulich
- Michael Kocinski
- Ian Lee
- Patricia Martin
- Barbara McCloskey
- John McGee
- Kelsey Morlong
- Aubrey Murphy
- Jenna Newman
- Brendan Odenthal
- Deborah Osvatics
- Jariyapon Phaophan
- Joshua Platt
- Isaiah Ramirez
- Stacy Ramirez-Llamas
- Shannon Riley-Wince
- Tyler Rochelle
- Matthew Rodgers
- Tyler Rose
- Hilcia Santos Jaquez
- Micah Savarese
- Taylor Skillin
- Nicole Steffer
- Noah Tobler
- Alayna Umber
- Aaron Urena
- Ayden Van Der Smissen
- Barbara White
- Lynn Williams
- Nicholas Wyandt
- Mikhail Yukhnevich
Lexington Park
- Thomas Allen
- Jeffery Apaloo
- Katherine Bennett
- Ethan Billups
- Michelle Burch
- Daniel Chilson
- Marie Audrey Cizaless
- William Cole
- John (jack) Collins
- Sean Crowe
- Joseph Davis
- Johnny Ford
- Brienne Foster
- Kaitlyn Foster
- Isaiah Garcia
- Alyssa Garland
- Gabriela Gomero Toscano
- Daisha Green
- Gwyneth Haynes
- Marius Hicks
- Finn Hildebrandt
- Tracy Hurt
- Luke Ichniowski
- Felix Igtos
- Caitlyn Jock
- Aidan Kelly
- Donald Kitchens
- Marguarite Koutnik
- Samuel Lambert
- Shawn Leen
- Alexandra Long
- Naranja McCullough
- Megan Mills
- Angelina Mitchell
- Megan Morgan
- Lydia Morris
- Shara Nolan
- George OMalley
- Iesha Patterson
- Micah Perry
- Rogelio Quicho
- Ashley Melody Lorraine Quitan
- Ryan Reffner
- Sulaine Rosario
- Ashley Russell
- Jopet Santos
- Karen Schroeder
- William Shockley
- Chance Stubblefield
- Natalie Summers
- Eyron Tapia-Sibri
- Christopher Thumm
- Gerchel Toledo
- Paige Trumpower
- Arielle Turley
- Danielle Vanbrunt
- Donald Wengerd
- Lochlain White
- Annabelle Wick
- Arianna Williams
Mechanicsville
- Joseph Aley
- Lynn Alvey
- Erica Amos
- Erica Baney
- Heather Barnes
- Maggie Barnes
- Madilyn Beach
- Kelsie Bellevou
- Jessica Bell
- Caitlin Bird
- Skye Blado
- Aija Branson
- Julia Brown
- Lane Buckler
- Halie Caperones
- Matthew Cartier
- Caelan Coluzzi
- Madison Cooksey
- Kathryn Dolan
- Carly Eastburn
- Tyler Eddy
- Kiley Fitzpatrick
- Ren Fletcher
- Rachael Fuese
- Nora Galvan
- Haley Gray
- Jacob Gray
- Joshua Gray
- Kara Gray
- Kyle Gray
- Leyla Gregory
- Alan Gross
- Katelyn Haggard
- Jacob Harris
- Dakota Headley
- Melanie Herndon
- Dianne Hersh
- Hope Hetrich
- Alexis Hoffman
- Nicole Holley
- Amy Houle
- Julie James
- Kylee Johnson
- Tyreke Johnson
- MacKenzie Klawitter
- Patience Littleton
- Jolie Lombardi
- Brooklyne Mann
- Meredith Marsh
- Erica Martin
- Alyssa Mayberry
- Katie McCutchen
- Erica McDaniel
- Michael McGrath
- Lorelei McNeely
- Jay-Me Meadows
- Jacob Mumford
- Kailey Mundo
- Abby Norris
- Kaylee Overby
- Amanda Panciera
- Nick Parry
- Levi Paugh
- Teagen Paust
- Dominic Pilkerton
- Julie Pilkerton
- Amber Prettyman
- Alexis Richmond
- Layna Rye
- Sara Sage
- Christopher Schmitt
- Andrew Shryock
- Grace Simonds
- Angela Snell
- Christopher Snell
- Shelby Summers
- Ane Sunjaya
- Alexis Tiede
- Sydney Verhaagh
- Myles Wall
- Thomas Wall
- Ethan Wasniak
- Addison Welch
- Eric Wiggins
- Natalie Wilkes
- Alexandra Williams
- Leanna Williams
- Megan Williams
- Sophia Williams
- Josh Willoughby
- Larrissa Wolford
- Katherine Wright
- Alyssa Zupko
Park Hall
- Kaitlin Glenn
Patuxent River
- Wilson Ochola
- Kristie Vernon
Ridge
- Jasmine Porter
Saint Inigoes
- Samantha Bracken
- Sonia Bugler
- Steven Frain
- Megan Knott
- Jonathan Pharis
Tall Timbers
- Michael Camacho
- John Conklin
- Erika Smith
Out of State
Arlington, Virginia
Benjamin Jeffery
Bouznika, Morocco
Eliass Elfasoukhi
Charlottesville, Virginia
Sally Sinclair
Colonial Beach, Virginia
Sophia Domenech
King George, Virginia
Blakely Wood
Lynchburg, Virginia
Amit Bhattarai
Sindhupalchock, Nepal
Sushan Sapkota
Sneads Ferry, North Carolina
Gianna Tenaglia
Soiano Del Lago, Italy
Amber Roush
Washington, District of Columbia
Austin Rincones
Winchester, Virginia
James Beale