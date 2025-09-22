College of Southern Maryland Dean’s List for Summer 2025

The College of Southern Maryland (CSM) has released its dean’s list for the 2025 summer session.
Students who have earned 12 or more credits at CSM are eligible to be considered for the dean’s list. At the end of the fall, spring, and summer sessions, full- and part-time time students who have completed at least six credits during the semester and have earned a term grade point average of 3.5 or better will be included in the dean’s list.
Anne Arundel County
North Beach
Pamela Farias Aguilar
Baltimore City
Baltimore
Shakaura Johnson
Baltimore County
Parkville
Ekunmidayo Seweje
Calvert County
Broomes Island
Cooper Keeley
Alyssa Payne
Chesapeake Beach
Thomas Akers
Shannon Albright
Matthew Bird
Jessica Cannon
Echo River Soliel Collins
Ethan Dabbs
Patrick Droneberger
Joshua Kennerly
Faith Metz
Rebecca Moss
Alyssa Noble
Cole Simpson
Christopher Wade
Lucas Wendland
Dunkirk
Kristen Culbert
Sydney Yankanich
Huntingtown
Evan Boley
Matthew Boley
Mallory Bramlett
Isabella Buffalini
Kristen Bunn
Cole Diekmann
Mirela Grumzea
Cheyenne Lopez
Steve Mitchell
Jackson Vieley
Alaina Wagner
Lusby
Griffin Anthony
Nathan Bluteau
Christian Cox
Christopher Drayer
Christina Herrick
Shawna Horty
Isabella Hosier
Thomas Mitchell
Monique Savoy
Elizabeth Sisson
Mark Smith
Madilynne Spencer
North Beach
Dana Cohen
Shauna Cooper
McCartnie Rea
Owings
Matthew Chesnut
Bradi Fleming
Jillian Gray
Alexander Hawe
Evan Petrauskas
Deborah Plumley
Alexia Zaidi
Port Republic
Anna Hawk
Ruslan Tsapko
Shelby Wells
Prince Frederick
Jonathan Allie
Megan Chroniger
Sara Krohnert
Madison McCallum
Grace Piatt
Eman Raza
Shiwani Sharma
Crista Spangler
Dung Tran
Alexis Wilson
Saint Leonard
Ashley Bell
Isaiah Brown
Kelsea Hancock
Matthew Kane
Kaitlyn Kelly
Valerie Nehf
Roman Ramirez
Aaron Windsor
Amber Wright
Sunderland
Jacqueline Greenwell
Willie Hoover
Laura Jones
Charles County
Bel Alton
Faith Croson
Jeffery Havenner
Johnathan Oliver
Bryans Road
Jordan Countiss
Melida Meza
Jacob Reginald
Charlotte Hall
Ashley Morris
Ashley Spargo
Hailey Williams
Faulkner
Brendan Sine
Hughesville
Haven Kloiber-Hirshman
Kamara McCune
Daijona Rollocks
Kendall Rollocks
Alicia Selden
Indian Head
Olu Seun Alexander
Emilio Carranza Gonzalez
Heather Cromwell
Tessah Good
Brandon Jenkins
Reshena Johnson
Amy Martinez -Lopez
Chloe’ Peterson
Nelly Rodriguez
Brandon Rollins
La Plata
Abigail Brennan
Jessica Carpenter
Daniel Coar
Adeline Cusack
Kenneth Edgerton
Haley Elliott
Lamisa Emie
Shelby Floehr
Drew Furmanski
Trinity Long
Moyah Miezan
Alisha Murchison
Sydney Nicholson
Barria Norman
Jadyn Pefley
Carina Reed
Elizabeth Rowan
T’Asia Smith
Dylan Snyder
Shelby Vancleaf
Miles Ward
Ryaan Wolley
Newburg
Todd Watkins
Pomfret
Angel Stewart
Samuel Stine
Port Tobacco
Casey Klinger
Hanna Leszczynski
Dario Silverans
Swan Point
Melissa Buckner
Waldorf
Ganiyat Adesina
John Avery
Zachary Barzykin
Paige Bennett
Griffin Black
Mycah Burley
Ashley Cho
Takeya Clemons
Araya Cole
James Coleman
Era Cox
Bria Darden
Samantha Escobar Flores
Angel Eubanks
Riana Everette-Scott
Oreoluwa Famojuro
Fedeline Fiefie
Tiara Ford
Melissa Gallman
Sarina Garity
Jerome Gomez
Erika Green
Timothy Green
Dominique Griggs
James Hans-Moevi Akue
Muhammad Hashim
Dawn Hicks
Ali Jebur
Tanzania Johnson
Stefanie Kanu
Saniya Kelly
Aalok Khadka
Kevin Lee
Zkhyia Lucas
Kahla Manriquez
Amya Martin
Daniel Martinez
Marquise Mason-Wills
Shanti Mattocks
Kyra Medwinter
Oscar Mejia
Valterra Morfaw
Heidy Ngeh
Alexis Ornelas Salas
Kendahl Orr
Kayla Proctor
Christina Pulley
Timothy Rabalais
Rohan Ramsay
Gabriela Ruhlmann
Rachael Scoggins
Sylvia Sekonde
Arslan Siddique
Jeidi Silva
Kevin Smith
Achille Romeo Tchatchou
Patience Thomas
Ta’Shayla Thompson
Lasha Tipton
Ava Tolbert
Omar Tullis
Jessica Vincent
Shaniya Watson
Faith Watters
Isaiah Watters
Jermaine Williams
Tashay Willis
Nathaniel Yoseph
Jenny Ziegenhein
Welcome
Suzanna Hart
White Plains
Fatimat Babalola
Victoria Cooksey
Aniyah Howard
Andrew Johnson
Olaoluwasubomi Johnson
Cynthia Kpodo
Roberta Mason
Te`a Moreno
Onyema Onyeike
Rhonda Penny
Deanna Prescod
Alina Saboor
Kyle Sheriff
Jeremiah Simpson
Gabrielle Turner
Derron Yeager
Prince George’s County
Accokeek
Desiree Boykin
Andi Garcia
Amarachi Nwaro
Brandywine
James Dickens
Walter Holmes
Grace Lolema
Clinton
Lacy Magruder
Joint Base Andrews
Ava Estrada
Upper Marlboro
Delsa Espinal
St. Mary’s County
Avenue
Johanna Smeltzer
California
Bennett Buckler
I-Lada Buso
Jack Costello
Jennifer Crow
Andre Davis
Sufen Guan
Augustus Hanson
Maurice MacKey
Mahi Patel
Lauren Rigelsky
Alisha Shannon
Alexandra Shashaty
Devanshi Vyas
Callaway
Natalie Lynch
Beth Mancini
Adeline McKay
Chaptico
Allison Clark
Charlotte Hall
Chase Ackerman
Alicia Legins
Sydney Swann
Clements
Catherine Middleton
Allyson Raley
Drayden
Gabriel Oakley
Rachel Rioux
Great Mills
Kyleigh Barnes
Thomas Beary
Juliette Bonny-Tay
Olsi Dine
Colleen Morisak
Joyce Weaver
Hollywood
Dennis Allen
Emma Anderson
Hannah Aud
Madison Beers
Lydia Cheatham
Ashley Cheseldine
Fiona Davison
Glenn Gulmatico
Madisyn Jones
Jessica Langley
Calie Neville
Rachel Rigelsky
Leonardtown
Valerie Alexander
Rylie Blume
Alexzander Bonneville
Evan Bromley
Mikayla Cheseldine
Gunnar Cox
Ava Dorsey
Emily Flerlage
Brooke Gruby
Elle Jubeck
Tyler Lucy
Ethan Perrotto
Russell Regino
Kelsey Robrecht
Caegan Rocarek
Joe Saltzman
Fiona Tuemler
Dustin Vance
Alayna Zook
Lexington Park
Brittany Atkins
Luke Barnett
Katherine Bennett
Savannah Brown
Lorelei Cerulean
Eva De Leon
Destiny Deshields
Briana Everett
Mary Forrest
Alyssa Garland
Makenna Hall
Jarred Haynes
Felix Igtos
Cheraye Jones
Trinity Jones
Jessica Parthree
Tyaira Priest
Dylan Restrepo
Brenda Rojas
Steven Summers
Eryn Tennyson
Marcus Thompson
Arielle Turley
Adam Wyman
Mechanicsville
Leah Brittin
Baylee Copsey
Reese Douglas
Miranda Ellington
Tyler Flora
Lorraine Gaffud
Sara Griffith
Dianne Hersh
Alexander Jaques
Ashley Johnson
Katelyn Kelley
Trinity Kirby
Erica Martin
Lorelei McNeely
Lillie Nelson
Jolie Rawlings
Nathan Sampson
Jadyn Sternack
Shelby Summers
Ane Sunjaya
Kiera Wilcher
Tammy Williams
Hunter Wilson
Madelyn Wilson
Christopher Vaughns Matthews
Patuxent River
Blaine Brashear
Richard Forbes
Asha Lee
Kristie Vernon
Saint Inigoes
Isaac Zelinski
Valley Lee
Thomas Orzechowski
Reem Shaaban
King George
Meredith Castillo-Adame