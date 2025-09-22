College of Southern Maryland Dean’s List for Summer 2025

The College of Southern Maryland (CSM) has released its dean’s list for the 2025 summer session.

Students who have earned 12 or more credits at CSM are eligible to be considered for the dean’s list. At the end of the fall, spring, and summer sessions, full- and part-time time students who have completed at least six credits during the semester and have earned a term grade point average of 3.5 or better will be included in the dean’s list.

Anne Arundel County

North Beach

Pamela Farias Aguilar

Baltimore City

Baltimore

Shakaura Johnson

Baltimore County

Parkville

Ekunmidayo Seweje

Calvert County

Broomes Island

Cooper Keeley

Alyssa Payne

Chesapeake Beach

Thomas Akers

Shannon Albright

Matthew Bird

Jessica Cannon

Echo River Soliel Collins

Ethan Dabbs

Patrick Droneberger

Joshua Kennerly

Faith Metz

Rebecca Moss

Alyssa Noble

Cole Simpson

Christopher Wade

Lucas Wendland

Dunkirk

Kristen Culbert

Sydney Yankanich

Huntingtown

Evan Boley

Matthew Boley

Mallory Bramlett

Isabella Buffalini

Kristen Bunn

Cole Diekmann

Mirela Grumzea

Cheyenne Lopez

Steve Mitchell

Jackson Vieley

Alaina Wagner

Lusby

Griffin Anthony

Nathan Bluteau

Christian Cox

Christopher Drayer

Christina Herrick

Shawna Horty

Isabella Hosier

Thomas Mitchell

Monique Savoy

Elizabeth Sisson

Mark Smith

Madilynne Spencer

Dana Cohen

Shauna Cooper

McCartnie Rea

Owings

Matthew Chesnut

Bradi Fleming

Jillian Gray

Alexander Hawe

Evan Petrauskas

Deborah Plumley

Alexia Zaidi

Port Republic

Anna Hawk

Ruslan Tsapko

Shelby Wells

Prince Frederick

Jonathan Allie

Megan Chroniger

Sara Krohnert

Madison McCallum

Grace Piatt

Eman Raza

Shiwani Sharma

Crista Spangler

Dung Tran

Alexis Wilson



Saint Leonard

Ashley Bell

Isaiah Brown

Kelsea Hancock

Matthew Kane

Kaitlyn Kelly

Valerie Nehf

Roman Ramirez

Aaron Windsor

Amber Wright

Sunderland

Jacqueline Greenwell

Willie Hoover

Laura Jones

Charles County

Bel Alton

Faith Croson

Jeffery Havenner

Johnathan Oliver

Bryans Road

Jordan Countiss

Melida Meza

Jacob Reginald

Ashley Morris

Ashley Spargo

Hailey Williams

Faulkner

Brendan Sine

Hughesville

Haven Kloiber-Hirshman

Kamara McCune

Daijona Rollocks

Kendall Rollocks

Alicia Selden

Indian Head

Olu Seun Alexander

Emilio Carranza Gonzalez

Heather Cromwell

Tessah Good

Brandon Jenkins

Reshena Johnson

Amy Martinez -Lopez

Chloe’ Peterson

Nelly Rodriguez

Brandon Rollins

La Plata

Abigail Brennan

Jessica Carpenter

Daniel Coar

Adeline Cusack

Kenneth Edgerton

Haley Elliott

Lamisa Emie

Shelby Floehr

Drew Furmanski

Trinity Long

Moyah Miezan

Alisha Murchison

Sydney Nicholson

Barria Norman

Jadyn Pefley

Carina Reed

Elizabeth Rowan

T’Asia Smith

Dylan Snyder

Shelby Vancleaf

Miles Ward

Ryaan Wolley

Newburg

Todd Watkins

Pomfret

Angel Stewart

Samuel Stine

Port Tobacco

Casey Klinger

Hanna Leszczynski

Dario Silverans

Swan Point

Melissa Buckner

Waldorf

Ganiyat Adesina

John Avery

Zachary Barzykin

Paige Bennett

Griffin Black

Mycah Burley

Ashley Cho

Takeya Clemons

Araya Cole

James Coleman

Era Cox

Bria Darden

Samantha Escobar Flores

Angel Eubanks

Riana Everette-Scott

Oreoluwa Famojuro

Fedeline Fiefie

Tiara Ford

Melissa Gallman

Sarina Garity

Jerome Gomez

Erika Green

Timothy Green

Dominique Griggs

James Hans-Moevi Akue

Muhammad Hashim

Dawn Hicks

Ali Jebur

Tanzania Johnson

Stefanie Kanu

Saniya Kelly

Aalok Khadka

Kevin Lee

Zkhyia Lucas

Kahla Manriquez

Amya Martin

Daniel Martinez

Marquise Mason-Wills

Shanti Mattocks

Kyra Medwinter

Oscar Mejia

Valterra Morfaw

Heidy Ngeh

Alexis Ornelas Salas

Kendahl Orr

Kayla Proctor

Christina Pulley

Timothy Rabalais

Rohan Ramsay

Gabriela Ruhlmann

Rachael Scoggins

Sylvia Sekonde

Arslan Siddique

Jeidi Silva

Kevin Smith

Achille Romeo Tchatchou

Patience Thomas

Ta’Shayla Thompson

Lasha Tipton

Ava Tolbert

Omar Tullis

Jessica Vincent

Shaniya Watson

Faith Watters

Isaiah Watters

Jermaine Williams

Tashay Willis

Nathaniel Yoseph

Jenny Ziegenhein

Welcome

Suzanna Hart

White Plains

Fatimat Babalola

Victoria Cooksey

Aniyah Howard

Andrew Johnson

Olaoluwasubomi Johnson

Cynthia Kpodo

Roberta Mason

Te`a Moreno

Onyema Onyeike

Rhonda Penny

Deanna Prescod

Alina Saboor

Kyle Sheriff

Jeremiah Simpson

Gabrielle Turner

Derron Yeager

Prince George’s County

Accokeek

Desiree Boykin

Andi Garcia

Amarachi Nwaro

Brandywine

James Dickens

Walter Holmes

Grace Lolema

Clinton

Lacy Magruder

Joint Base Andrews

Ava Estrada

Upper Marlboro

Delsa Espinal

St. Mary’s County

Avenue

Johanna Smeltzer

California

Bennett Buckler

I-Lada Buso

Jack Costello

Jennifer Crow

Andre Davis

Sufen Guan

Augustus Hanson

Maurice MacKey

Mahi Patel

Lauren Rigelsky

Alisha Shannon

Alexandra Shashaty

Devanshi Vyas

Callaway

Natalie Lynch

Beth Mancini

Adeline McKay

Chaptico

Allison Clark

Charlotte Hall

Chase Ackerman

Alicia Legins

Sydney Swann

Clements

Catherine Middleton

Allyson Raley

Drayden

Gabriel Oakley

Rachel Rioux

Great Mills

Kyleigh Barnes

Thomas Beary

Juliette Bonny-Tay

Olsi Dine

Colleen Morisak

Joyce Weaver

Hollywood

Dennis Allen

Emma Anderson

Hannah Aud

Madison Beers

Lydia Cheatham

Ashley Cheseldine

Fiona Davison

Glenn Gulmatico

Madisyn Jones

Jessica Langley

Calie Neville

Rachel Rigelsky



Leonardtown

Valerie Alexander

Rylie Blume

Alexzander Bonneville

Evan Bromley

Mikayla Cheseldine

Gunnar Cox

Ava Dorsey

Emily Flerlage

Brooke Gruby

Elle Jubeck

Tyler Lucy

Ethan Perrotto

Russell Regino

Kelsey Robrecht

Caegan Rocarek

Joe Saltzman

Fiona Tuemler

Dustin Vance

Alayna Zook

Lexington Park

Brittany Atkins

Luke Barnett

Katherine Bennett

Savannah Brown

Lorelei Cerulean

Eva De Leon

Destiny Deshields

Briana Everett

Mary Forrest

Alyssa Garland

Makenna Hall

Jarred Haynes

Felix Igtos

Cheraye Jones

Trinity Jones

Jessica Parthree

Tyaira Priest

Dylan Restrepo

Brenda Rojas

Steven Summers

Eryn Tennyson

Marcus Thompson

Arielle Turley

Adam Wyman

Mechanicsville

Leah Brittin

Baylee Copsey

Reese Douglas

Miranda Ellington

Tyler Flora

Lorraine Gaffud

Sara Griffith

Dianne Hersh

Alexander Jaques

Ashley Johnson

Katelyn Kelley

Trinity Kirby

Erica Martin

Lorelei McNeely

Lillie Nelson

Jolie Rawlings

Nathan Sampson

Jadyn Sternack

Shelby Summers

Ane Sunjaya

Kiera Wilcher

Tammy Williams

Hunter Wilson

Madelyn Wilson

Christopher Vaughns Matthews

Patuxent River

Blaine Brashear

Richard Forbes

Asha Lee

Kristie Vernon

Saint Inigoes

Isaac Zelinski

Valley Lee

Thomas Orzechowski

Reem Shaaban

King George

Meredith Castillo-Adame