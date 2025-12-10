Marion Paddy-Bruzzese (nee Orndorff) of Huntingtown, MD, passed away on December 8, 2025, at her home. Beloved wife of Joseph A. Bruzzese, III. Daughter of the late Elsie G. & Stewart J. Orndorff. Family and friends may call at the Rausch Funeral Home in Owings, MD, on Friday December 12, from 10:00 A.M. to 12:00 Noon, funeral service to begin at 12:00. Interment to follow at Resurrection Cemetery, Clinton, MD.

Visitation Friday, December 12, 2025

10:00 A.M. – 12:00 P.M.

Rausch Funeral Home-Owings

8325 Mt. Harmony Lane Owings, MD 20736 Get Directions Services Friday, December 12, 2025

12:00 P.M.

Rausch Funeral Home-Owings

8325 Mt. Harmony Lane Owings, MD 20736 Get Directions Interment Friday, December 12, 2025



Resurrection Cemetery

8000 Woodyard Road Clinton, MD 20735 Get Directions