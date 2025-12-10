Marion Paddy-Bruzzese (nee Orndorff)

December 10, 2025

Marion Paddy-Bruzzese (nee Orndorff) of Huntingtown, MD, passed away on December 8, 2025, at her home. Beloved wife of Joseph A. Bruzzese, III. Daughter of the late Elsie G. & Stewart J. Orndorff. Family and friends may call at the Rausch Funeral Home in Owings, MD, on Friday December 12, from 10:00 A.M. to 12:00 Noon, funeral service to begin at 12:00. Interment to follow at Resurrection Cemetery, Clinton, MD.

Visitation

  • Friday, December 12, 2025
  • 10:00 A.M. – 12:00 P.M.
  • Rausch Funeral Home-Owings
  • 8325 Mt. Harmony Lane Owings, MD 20736
Services

  • Friday, December 12, 2025
  • 12:00 P.M.
  • Rausch Funeral Home-Owings
  • 8325 Mt. Harmony Lane Owings, MD 20736
Interment

  • Friday, December 12, 2025
  • Resurrection Cemetery
  • 8000 Woodyard Road Clinton, MD 20735
