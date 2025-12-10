Marion Paddy-Bruzzese (nee Orndorff) of Huntingtown, MD, passed away on December 8, 2025, at her home. Beloved wife of Joseph A. Bruzzese, III. Daughter of the late Elsie G. & Stewart J. Orndorff. Family and friends may call at the Rausch Funeral Home in Owings, MD, on Friday December 12, from 10:00 A.M. to 12:00 Noon, funeral service to begin at 12:00. Interment to follow at Resurrection Cemetery, Clinton, MD.
Visitation
Friday, December 12, 2025
10:00 A.M. – 12:00 P.M.
Rausch Funeral Home-Owings
8325 Mt. Harmony Lane Owings, MD 20736
Services
Friday, December 12, 2025
12:00 P.M.
Rausch Funeral Home-Owings
8325 Mt. Harmony Lane Owings, MD 20736
Interment
Friday, December 12, 2025
Resurrection Cemetery
8000 Woodyard Road Clinton, MD 20735